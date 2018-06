Négociations entre Koen Geens et les syndicats sur le service minimum: la grève dans les prisons se poursuit

Une rencontre a eu lieu ce mardi après-midi entre les syndicats et le ministre de la Justice, Koen Geens, alors que le mouvement de grogne se poursuit dans les prisons belges. Les gardiens protestent contre la volonté du ministre d'instaurer un service garanti en cas de grève. Les négociations n'ont pas abouti à un accord, la grève se poursuit et devient tournante.

Le plan d’action de la grève va en effet être modifié. "On le sait ça devient déjà difficile financièrement pour certaines familles, explique Laurence Clamar de la CSC. Demain, ce sont les Wallons qui partent en grève, jeudi les flamands, vendredi les bruxellois. Ce week-end, on laisse à l’appréciation de la base de faire grève ou pas. Et lundi, ça recommence, les wallons et ainsi de suite".

"Le ministre ne veut pas entendre que pour nous la réquisition est inacceptable, déplore Michel Jacobs de la CGSP après la rencontre. Pour nous, il s’agit d’une atteinte au droit de grève. Nous estimons que les engagements qui a pris (protocole 464) il y a deux ans n’ont pas été respectés. S’il y avait de meilleures conditions de travail pour tout le monde, il y aurait moins de grèves".

Il faut trouver un juste milieu entre le droit de grève et le service minimum

"Je savais qu’en annonçant cet avant-projet de loi, cela n’allait pas être une promenade dans le parc, avoue Koen Geens après avoir rencontré les syndicats. Mais pour une première après midi de négociations, j’ai entendu leurs arguments. Mais j’estime que le service minimum dans les prisons est nécessaire. Certains établissements sont comme des hôpitaux, où il faut des soins. Il faut trouver un juste milieu entre le droit de grève et le service minimum quand le mouvement de grève se prolonge au delà des 24h".

Les négociations entre le ministre et les représentants syndicaux reprendront dès jeudi matin.

Un mouvement plus ou moins suivi

Les gardiens de prison sont 43,35% à avoir pris leur service mardi matin à 8h00, indiquent les chiffres fournis mardi en début d'après-midi par l'administration pénitentiaire.

Le personnel devant commencer sa journée de travail à 6h était présent à 60,1%, et la nuit dernière 84,04% ont travaillé.

Côté wallon, certains établissements fonctionnaient même avec 100% du personnel, c'était le cas à Arlon, Dinant et Marche-en-Famenne.

En Flandre, ils étaient 57,85% à travailler la nuit dernière, 35,66% ce mardi matin à 6h et 37,97% ce mardi à 8h.