Négociations en Wallonie et en FWB: le PS va-t-il aller chercher le MR?

Le PS tient son bureau depuis 10h30 ce mercredi. L’occasion pour les socialistes de faire le point après les réponses négatives reçues du PTB, du MR et du cdH à leur note commune, écrite avec Ecolo pour la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Les réponses négatives du PTB, du MR et du cdH ne constituent pas vraiment une surprise. Depuis le début juin, le PTB a annoncé qu’il ne comptait pas travailler avec le PS et Ecolo car "ces deux partis, pour les communistes, ne prônent aucune rupture par rapport au passé". Depuis début juin, le cdH avait aussi déjà annoncé qu’il comptait aller dans l’opposition mais pour des motifs autres, on s’en doute, que le PTB.

Pour les centristes, vu leur mauvais résultat électoral, il fallait faire un pas de côté. Et la note PS-Ecolo n’a rien changé. Quant au MR, il a également dit non à la note. Un non mais… car il sait qu’à partir du moment où le PS et Ecolo n’ont pas de majorité et que le cdH ne veut pas aller au pouvoir, il reste le seul en lice pour constituer une majorité avec les socialistes et les verts. A ce propos, Jean-Luc Crucke, ministre MR du gouvernement wallon, plaide pour une coalition à trois.

Quel sera le choix du PS?

Il n’est pas sûr qu’il sera déjà pris ce matin. Mais, a priori, on s’oriente, vu le contexte, vers une tripartite PS-Ecolo-MR. Un choix qui ne réjouit pas les militants socialistes qui ne voulaient pas gouverner avec le MR.

Mais ce mercredi matin, à l’entrée du bureau, le député fédéral, Jean-Marc Delizée explique : "Nous n’avons pas d’autre choix que d’aller chercher le MR." Et il plaide dans la foulée comme d’autres, pour la tripartite PS-Ecolo-MR. Thierry Bodson, le secrétaire général de la FGTB wallonne, qui avait plaidé pour une coalition de gauche avec le PTB, ne veut, lui, pas aller trop vite. "Il est trop tôt pour inviter le MR."