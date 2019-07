Négociations bruxelloises : nouvelle séance de travail autour du chapitre de la gouvernance

Les représentants des six formations (socialistes, écologistes; DéFI et Open Vld) qui planchent sur la rédaction du texte fondateur d'un accord de majorité pour les cinq prochaines années en Région bruxelloise ont repris leurs travaux mercredi après-midi peu avant 14h30. Le mutisme sur les discussions est toujours de rigueur. On a toutefois appris à bonne source que les échanges porteraient, en tout cas, sur la gouvernance.

Mardi après-midi, les négociateurs s'étaient penchés sur le délicat dossier de la Propreté publique, qui comprend notamment l'épineuse gestion financière de l'agence Bruxelles Propreté. On ignore s'ils ont terminé ce chapitre en première lecture.

La date-symbole du 21 juillet est toujours dans le viseur en vue de l'installation définitive d'un nouveau gouvernement en Région bruxelloise. Mais on ne se met pas la pression pour la fin des discussions sur la note du formateur Rudi Vervoort. L'hypothèse émise par une source proches des négociateurs de la fin des discussions vendredi a été clairement contestée par une autre.

Celle de la fin de la semaine (week-end compris), voire du début de la semaine prochaine, semble plus réaliste.

Pour le moment, aucune convocation à une séance plénière d'installation de gouvernement n'a été envoyée aux députés régionaux qui attendent toujours d'en savoir plus pour organiser définitivement leur départ en vacances.

Dans les couloirs du parlement on évoque, sous forme d'hypothèse, la journée de vendredi ou de samedi. Cela ne comprend pas une séance obligatoire a fixer ultérieurement, au plus tôt dans les 48 heures pour le vote de confiance.

Dans l'intervalle, les partis autour de la table devront organiser des congrès, conseils, ou assemblées pour décider de leur participation au gouvernement.

Une des formations a réservé préventivement une salle chaque soir de la semaine prochaine. Une autre se tient à le faire pour mardi soir.