Négociations bruxelloises: la répartition des compétences discutée en toute discrétion cet après-midi

Après avoir annoncé hier qu’ils se donnaient un peu plus de temps pour finaliser l’accord de gouvernement, les six partenaires des négociations bruxelloises se revoient ce mardi. Ils se sont donnés rendez-vous sur l’heure de midi au Parlement bruxellois. Les socialistes francophones et flamands, les écologistes, l’Open VLD et DéFI discutent des derniers points de cet accord et le relisent une dernière fois. Hier, les négociateurs se sont quittés assez tôt ; l’Open VLD ayant, selon nos informations, remis un coup de pression pour faire entrer le MR dans ces négociations. Une demande que balaient pourtant les socialistes depuis le début des discussions.

La répartition des compétences, un point de friction

Si la demande de l’Open VLD a, à nouveau, crispé quelque peu ces négociations, la répartition des compétences, selon ce qui nous a été confié, est, elle aussi, un point de friction. Qui sera ministre? Qui sera secrétaire d'Etat? Pour quelles compétences? Qui aura l'Economie, l'Emploi, l'Environnement? Pour le moment, le PS a discuté de cette répartition avec chacun des partenaires séparément. Selon nos informations, ils se retireront cet après-midi dans un autre bâtiment pour une première réunion plénière, avec les chefs des délégations. Il se dit également que plusieurs partenaires seraient plutôt réticents à voir Bernard Clerfayt, négociateur pour DéFI et bourgmestre de Schaerbeek, obtenir un poste au gouvernement bruxellois.