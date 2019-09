Négociations au fédéral : pour Charles Picqué (PS), "entre N-VA et PS, il faut se parler"

N-VA et PS doivent-ils se parler et négocier ensemble un prochain gouvernement fédéral ? C’est la question que posait Arnaud Ruyssen dans Soir Première ce lundi. Pour en débattre, le plateau de "Ce Qui Fait Débat" accueillait Siegfried Bracke, ancien président de la Chambre (N-VA) et Charles Picqué (PS), ancien ministre-président bruxellois (PS). Les deux hommes ne sont pas à la manœuvre des négociations en vue de la formation d’un gouvernement fédéral, ce qui leur confère une certaine liberté de parole.

"Il faut se parler"

Tous deux en conviennent : le dialogue entre les deux formations que tout oppose s’impose. "Il faut se parler, affirme Charles Picqué, ça ne préjuge pas du résultat des discussions, ni du résultat des éventuelles négociations, mais on ne peut pas imaginer qu’il y ait paralysie au niveau fédéral, dans le contexte budgétaire que l’on connaît […] Et de prévenir : "Ceux qui refuseront de discuter seront désignés comme ceux qui ont rendu la Belgique ingouvernable".

Siegfried Bracke abonde dans le même sens : "Je crois d’ailleurs que les hommes et femmes politiques doivent apporter des solutions et non des blocages. Mais, ajoute le nationaliste flamand, les partis suivent une logique régionale et j’imagine que les négociations fédérales suivront quand il y aura un gouvernement flamand et wallon", excluant dans cette proposition un embryon de confédéralisme.