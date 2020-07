Négociation au fédéral : ne pas aboutir à un gouvernement d’ici la fin du mois d’août serait "criminellement irresponsable", selon Bart De Wever

Ce vendredi, Paul Magnette (PS) et Bart De Wever ont été reçus par le roi. Leur mission a été prolongée jusqu’au 8 août dernier.

Bart De Wever, optimiste, pense pouvoir former un gouvernement dans le courant du mois d’août. Pour lui l’inverse serait "criminellement irresponsable".

A 6 sièges prêts

Selon plusieurs informations qui ont fuité aujourd’hui, cinq partis seraient prêts à former un gouvernement. Le PS, le sp.a, la N-VA, le CD&V et le cdH. Mais le problème c’est qu’en faisant les comptes, cela fait 70 sur 150. Or, pour pouvoir avoir la majorité, il en faudrait 76.

Il faut donc un autre partenaire pour enfin acter un nouveau gouvernement fédéral de plein exercice. Bart De Wever, dans une interview à nos confrères de la VRT a semblé déterminé à aboutir pour le mois d’août.

Bart De Wever veut un gouvernement d’ici le mois d’août sinon ce serait "criminellement irresponsable". Il a déclaré : "Il y a un gouvernement possible, je le pense très sérieusement. Nous avons les bases, cela peut aller vite. Le pays en a absolument besoin maintenant. Pour gérer au mieux cette crise, faire des réformes en profondeur aux niveaux institutionnel, social et économique. C’est criminellement irresponsable de bloquer cela".

Des mots forts et un timing serré. En effet, le roi a prolongé la mission des préformateurs pour une semaine. Bart De Wever et Paul Magnette devront à nouveau présenter leur rapport le 8 août prochain.

Avec qui ?

Il se dit que les préformateurs pourraient revoir les libéraux et les écologistes. Le problème c’est que les relations entre les écologistes et Bart De Wever sont très compliquées.

Du côté des libéraux, on pourrait se dire pourquoi pas. Mais les relations avec le président du MR, George-Louis Bouchez ne sont pas simples non plus. C’est même de plus en plus compliqué, se dit-il.