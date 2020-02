"Ne pas avoir donné de mission royale à Bart De Wever est évidemment une erreur"

Le rôle du Roi peut-il être mis en cause dans la crise politique au fédéral? En près de neuf mois, le Roi Philippe a initié cinq missions royales pour huit hommes au total... Et aujourd'hui, le blocage est plus que jamais d'actualité. Pour en parler, sur le plateau de CQFD, deux invités: Christian Behrendt, professeur de droit constitutionnel à l’ULiège et à la KU Leuven, et Marc Uyttendaele, avocat et professeur de droit constitutionnel à l’ULB.

Perte de contrôle et grand désordre

Le Roi doit assumer une responsabilité politiquement, pas juridiquement, estime Marc Uyttendaele: "Il ne peut pas trouver de solutions si elles n'existent pas sur le terrain. Néanmoins, il y a une règle de fait: le Roi, qui prend une initiative après avoir consulté les responsables politiques les plus importants, s'assure qu'elle ne sera pas remise en cause. Et lors de la dernière mission, celle de Koen Geens, on s'est rendu compte que cette initiative avait été prise sans l'aval du CD&V, qui a d'emblée fait une sorte de pied de nez au Roi, en enjoignant à son ministre de n'explorer que la piste PS-N-VA, piste dont on sait depuis le mois de novembre qu'elle est bouchée". L'avocat parle d'une "perte de contrôle" et d'une incapacité pour le Roi à "remettre de l'ordre dans le grand désordre".

"Il faut être prudent", réagit Christian Behrendt qui explique: "Tout d'abord, le Roi doit agir, selon notre système actuel, c'est lui qui doit prendre l'initiative, dire qui prendra quelle mission et durant combien de temps. Et puis, il y a les résultats des dernières élections au nord du pays [où les grand partis ont perdu beaucoup de plumes, notamment au profit du Vlaams Belang, Ndlr], ce sont des données extrêmement compliquées". Le professeur reconnaît que l'attribution des deux dernières missions à deux présidents de parti fraîchement élus, d'une part, et à Koen Geens, d'autre part, peut-être surprenante mais "on ne peut pas rejouer la scène après coup", argumente-t-il.