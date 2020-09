Ne l’appelez plus sp.a mais "Vooruit"

Le parti socialiste flamand sp.a change de nom. Il devrait désormais s’appeler "Vooruit", qui signifie "En avant". Drôle de hasard, en italien cela donnerait "Avanti".

Le parti, sous la conduite de Conner Rousseau, est dans une phase de réflexion et d’évolution, pour se moderniser et tenter de retrouver un électorat plus large.

Vooruit, un clin d’œil

En décembre, le parti devrait se transformer en "Vooruit", en français "En avant". Un changement en clin d’œil au passé puisque Vooruit était le nom d’une coopérative ouvrière socialiste gantoise du XIXe siècle, c’est toujours le nom d’une salle de spectacles renommée de Gand aujourd’hui. C’était aussi le nom du premier quotidien socialiste flamand "Vooruit", devenu dans les années 1970 le "Morgen".

Ainsi, au cœur du parti, ce changement de nom doit être le point de départ d’un renouveau. "Ce sera plus qu’un nouveau nom, ce sera un mouvement en vue de l’avenir avec lequel nous voulons rassembler tous les Flamands progressistes et participer à la politique d’une manière nouvelle et positive", a d’ailleurs indiqué Conner Rousseau.

Pour le président de parti, l’idée de ce changement de nom est "un clin d’œil à notre passé, mais dans une perspective d’avenir".

C’est en décembre que ce changement de nom devrait être officiellement acté.