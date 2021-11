Naufrage de migrants dans la Manche : la France souhaite une réunion ministérielle dimanche, entre autres avec la Belgique

La France souhaite une réunion dimanche à Calais avec des représentants de la Commission européenne ainsi que les ministres "en charge de l’immigration belge, allemand, néerlandais et britannique", ont indiqué jeudi les services du Premier ministre français Jean Castex, au lendemain du naufrage dans la Manche d’une embarcation de migrants qui a fait 27 morts.

"Cette réunion devra permettre de définir les voies et moyens de renforcer la coopération policière, judiciaire et humanitaire" pour "mieux lutter contre les réseaux de passeurs à l’œuvre dans les flux migratoires". L’entourage de Jean Castex a insisté sur la nécessité "d’une réponse faite à l’échelle européenne pour être efficace" et "trouver des solutions pérennes", notamment "en s’attaquant durablement aux passeurs".

Quelques minutes plus tôt, lors d’un déplacement en Croatie, Emmanuel Macron avait appelé à "une coopération européenne plus forte en la matière". Selon le chef de l’Etat français, "quand ces femmes et ces hommes arrivent sur les rivages de la Manche, c’est déjà trop tard". D’où la nécessité de "responsabiliser" les "partenaires" de la France en amont, selon lui. Parmi lesquels la Belgique.

Jean Castex avait fait lundi le déplacement à Bruxelles avec ses ministres de l’Intérieur (Gérald Darmanin), de la Justice (le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti), des Armées (Florence Parly) et des Affaires européennes (le secrétaire d’État Clément Beaune), pour discuter entre autres de sécurité avec le gouvernement De Croo. Cette visite "a permis d’acter une série d’avancées, nous allons maintenant les mettre en œuvre de manière accélérée", a laissé entendre Emmanuel Macron jeudi.