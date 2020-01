Naufrage d'une embarcation de migrants à La Panne: La prise de risque est "folle"

Le gouverneur Decaluwé entend de son côté intensifier les efforts afin d'éviter ce genre d'initiative. Il a récemment consulté les services concernés en Angleterre et en France et va aussi aborder la problématique des bateaux de migrants avec Interpol. "Nous devons mettre plus de moyens afin d'éviter que des réfugiés ne se lancent dans une telle aventure. C'est trop dangereux et les faits de mardi à La Panne le prouvent une fois de plus."

Quelques chiffres pour mieux comprendre

1948 migrants ont réussi à rejoindre le Royaume-Uni par bateau en 2019, selon des estimations de la BBC.

1391 personnes ont été interceptées par la police française l'année passée dans les eaux françaises de la Manche. Ils ont été ramenés en territoire français.

33km séparent Calais et Douvres.

70km séparent La Panne de Douvres, c’est plus du double de la distance entre Calais et Douvres.

Prise de risque insensée

Des chiffres mis en évidence dans le journal télévisé de nos collègues de la VRT. Le journaliste sur place estime que tenter la traversée depuis La Panne est "folle" en raison du froid et des courants. "Mais ils continuent à le faire", explique Tijs Mauroo .

Le journaliste explique que cette situation un peu inédite pourrait devenir plus récurrente en raison des contrôles des camions qui ont été renforcés en France. Les migrants avaient, jusqu'ici "l'habitude de grimper dans des camions pour se rendre en Grande-Bretagne mais lorsque la sécurité a été renforcée là-bas, ils se sont déplacés vers l'est. Sur les parkings d'autoroutes, ils ont essayé de monter dans les camions à ces endroits-là".

Et puis plus tard, les migrants se sont déplacés vers la des parkings en Belgique pour tenter leur chance. "Pareil pour les bateaux. Les tentatives ont commencé en France, au point le plus court entre l'Angleterre et la France. Mais la sécurité a aussi été renforcée sur les plages (françaises). Et puis ces passeurs de clandestins essaient des choses différentes, ils empruntent des itinéraires différents. Et puis il est "logique" qu'ils se déplacent aussi vers l'est, vers notre côte, et qu'ils essaient à partir de là".

Là encore, la question est de savoir si la sécurité doit être renforcée aux alentours des plages belges pour tenter d'éviter des drames humains, indique notre collègue.