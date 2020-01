Naufrage d'un bateau de migrants à La Panne: enquête ouverte pour trafic d'êtres humains

La zone de police "Côte ouest" a mis fin mardi à la mi-journée aux actions de recherche de migrants disparus à la suite du naufrage de leur bateau à La Panne. Six d'entre eux ont pu être retrouvés dans la matinée, mais huit autres sont restés introuvables.

Les migrants originaires d’Afghanistan et d'Iran auraient nagé jusqu'à la plage de La Panne après une tentative ratée de traversée en bateau vers le Royaume-Uni.

"Il est probable qu'une quinzaine de personnes sont sorties en mer dans un bateau cette nuit. Ils sont retournés à terre", expliquait dans la matinée le bourgmestre de La Panne, Bram Degrieck à nos confrères de la VRT.

Six personnes, cinq iraniennes et une afghane, ont entre-temps pu être interpellées alors qu'elles se trouvaient dans un bus en direction de la France.

Huit autres personnes se seraient donc enfuies dans les dunes. Selon le chef de corps de la police de la "Westkust", il pourrait y avoir deux mineurs parmi les personnes recherchées. Une déduction faite sur la base des vêtements trouvés sur la plage, dit la police. Les premiers témoignages des migrants arrêtés corroborent cette thèse.

La zone frontalière a été passée au peigne fin par les forces de l'ordre belges et françaises afin de retrouver les huit autres personnes disparues, sans succès.

Les autorités judiciaires ouvrent une enquête sur un trafic d'êtres humains

Les autorités judiciaires ont ouvert une enquête pour trafic d'êtres humains, a indiqué le parquet de Flandre occidentale. Les six personnes retrouvées dans la matinée doivent être auditionnées par la police locale, la police de la navigation et l'unité de trafic d'êtres humains de la police fédérale. Le parquet travaillera en collaboration avec les autorités françaises et britanniques.

La police va auditionner les six rescapées, cinq iraniennes et une afghane, pour comprendre comment leurs compagnons d'infortune ont quitté l'embarcation, où ils ont embarqué et d'où venait le bateau, comment ils sont arrivés à La Panne et qui sont les passeurs responsables.

Il est rare que les trafiquants élisent la Côte belge comme point de passage, le parquet travaillera donc en collaboration avec les autorités françaises et britanniques afin de récolter le plus d'informations possibles sur ce cas.