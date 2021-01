Nature et Progrès veut un débat citoyen sur les "nouveaux OGM"

Vingt ans après l'avènement d'OGM de première génération, des "nouveaux OGM" pointent le bout de leur nez, avec des effets potentiellement irréversibles sur la biodiversité. En publiant une brochure sur le sujet, l'association de sensibilisation aux problématiques environnementales Nature et Progrès veut alerter le citoyen et lui permettre de se forger un avis.

Ces nouveaux organismes génétiquement modifiés sont obtenus par l'introduction d'une mutation dans un génome (matériel génétique d'une espèce, NDLR), de façon précise et volontaire, a expliqué mercredi Catherine Wattiez, chargée de projet OGM-pesticides chez Nature et Progrès Belgique. "On utilise des ciseaux génétiques faits de protéines, qui coupent l'ADN de l'hôte en des endroits précis. L'hôte est ensuite réparé par des mécanismes propres à la cellule. Cette réparation change le génome."

Des effets sanitaires et environnementaux délétères inattendus

Le problème, pour Nature et Progrès, est que ces techniques contournent la régulation des gènes ainsi que les règles de l'évolution biologique et de l'hérédité. D'autre part, des erreurs génétiques peuvent être occasionnées, avec "des effets sanitaires et environnementaux délétères inattendus". "Ceux-ci risquent également de participer de façon non négligeable à la destruction des écosystèmes en partie responsable de l'émergence de zoonoses pandémiques, telle que celle que nous vivons actuellement", indique l'organisation, qui s'oppose à une diffusion de ces nouveaux OGM dans l'environnement.