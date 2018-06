Namur: FGTB te CSC manifestent ensemble contre la réforme des APE

Ce matin à Namur FGTB et CSC vont manifester ensemble, une première depuis 15 ans.

Les deux principaux syndicats dénoncent la politique du gouvernement wallon. Singulièrement, la réforme des points d'aides à l'emploi, les points APE. Les syndicats craignent que cette réforme ne provoque des pertes d'emploi.

Ces aides à l'emploi sont des subsides qui permettent de rémunérer des travailleurs. Les employeurs quant à eux ne paient pas de cotisations sociales.

L'oxygène du secteur non marchand

Ces aides sont nées pour permettre à des personnes de retrouver un emploi alors qu'elles étaient complètement éloignées du marché de l'emploi. Depuis ces aides sont l'oxygène du secteur non marchand.

Tout le système de répartition va maintenant changer. Le système des points disparaît pour des subsides uniques. Chaque ministre recevra une enveloppe pour financer les projets.

Et certains employeurs bénéficiaires des points vont perdre le système. C’est le cas pour les provinces et les régies communales autonomes. Les syndicats estiment que cette réforme va détruire l'emploi et réduire les offres de services.

Quant au ministre président wallon, Willy Borsus, il veut rassurer. Les gens ne doivent pas craindre cette réforme.

De nombreux travailleurs pourraient se rendre à la manifestation. Ce qui veut dire que le fonctionnement des TEC, parcs à conteneurs et autres intercommunales pourrait être perturbés.