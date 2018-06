Namur: FGTB et CSC manifestent ensemble contre la réforme des APE

Entre 6.400 - selon la police - et 10.000 personnes - selon les syndicats - ont participé lundi à la manifestation organisée à l'appel de la CSC et de la FGTB contre la réforme des aides à la promotion de l'emploi (APE). De Jambes à Namur, syndicats chrétien et socialiste ont dénoncé cette mesure portée par le ministre wallon de l'Economie, Pierre-Yves Jeholet, qui a été préparée "dans l'opacité la plus totale".

"Nous sommes persuadés qu'il y a 5.000 emplois qui vont être perdus sur les 60.000 subsidiés par des points APE", explique Thierry Bodson, secrétaire général de la FGTB wallonne. "Ce sont des emplois dans des crèches, des garderies scolaires, dans les maisons de repos et de soins, et une quantité de services de qualité qui vont diminuer en même temps que la perte des 5.000 emplois", ajoute-t-il.

Les syndicats évoquent également "un manque total de transparence, notamment dans la méthode de calcul et une absence de concertation de la part du ministre".

"Par cette action, nous espérons évidemment pouvoir revenir autour de la table, mais nous cherchons surtout à obtenir des réponses à toute une série de questions", précise Marc Becker, secrétaire national CSC.

Ces aides à l'emploi sont des subsides qui permettent de rémunérer des travailleurs. Les employeurs quant à eux ne paient pas de cotisations sociales et bénéficient d'une aide financière sous forme de point. Le système des points APE bénéficie à plus de 60.000 travailleurs et 4.000 employeurs. Le mécanisme a connu un tel succès qu'il pèse désormais près de 1,1 milliard d'euros et ne cesse d'augmenter.

En 2016, 628 employeurs wallons bénéficiaient de la mesure, pour 96.438 points distribués, ce qui représente 291.690.232 euros (le point APE avait alors une valeur de 3024,64 euros, valeur qui évolue chaque année). Ce sont les provinces du Hainaut et de Liège qui bénéficient principalement du système (près de 60% des employeurs concernés).

L'oxygène du secteur non marchand

Ces aides sont nées pour permettre à des personnes de retrouver un emploi alors qu'elles étaient complètement éloignées du marché de l'emploi. Depuis ces aides sont l'oxygène du secteur non marchand.

Tout le système de répartition va maintenant changer. Le système des points disparaît pour des subsides uniques. Chaque ministre recevra une enveloppe pour financer les projets.

Et certains employeurs bénéficiaires des points vont perdre le système. C’est le cas pour les provinces et les régies communales autonomes. Les syndicats estiment que cette réforme va détruire l'emploi et réduire les offres de services.

Le ministre wallon de l’Économie Pierre-Yves Jeholet est parti du principe que le système des Aides à la Promotion de l’Emploi était vicié, notamment par les copinages politiques, et qu’il faut donc le modifier. Il souhaite une autre répartition des points APE. Dans cette refonte du système, certains services seront supprimés. D’autres, surtout de petite taille, risquent pourtant de devoir fermer. En étant privé, ne fût-ce quelques points APE, ils ne répondent plus aux conditions qui leur permettaient d’obtenir d’autres soutiens, comme le Maribel social.

4000 postes sur la sellette

L’impact sur l’emploi ne serait pas négligeable: les employeurs le chiffrent à près de 4.000 postes. Et ils sont sur des charbons ardents. Ils reprochent au ministre un plan emballé à la va-vite et qui conduit 60.000 personnes actives dans le non marchand vers un avenir incertain. Quant au ministre président wallon, Willy Borsus, il veut rassurer. Les gens ne doivent pas craindre cette réforme.

De nombreux travailleurs pourraient se rendre à la manifestation. Ce qui veut dire que le fonctionnement des TEC, parcs à conteneurs et autres intercommunales pourrait être perturbés. Vers 6H50, ce lundi, 50% des bus circulaient à Mons, 28% dans le Borinage, 0% dans les Hauts Pays, 84% dans le Hainaut occidental et 18% à la Louvière.