Naissance d'un vari roux à Bellewaerde Park

Un vari roux, primate de la famille des lémuriens, est né à Bellewaerde, annonce le parc lundi dans un communiqué. Il s'agit de la deuxième naissance de cette espèce en danger critique d'extinction dans le parc, qui participe activement depuis 2017 au programme d'élevage européen en collaboration avec l'Association européenne des zoos et aquariums (EAZA).

Après une période de gestation d'environ 100 jours, le deuxième petit des varis roux, Mannie et Bob, est né.

"Durant les premières semaines, le jeune reste toujours près de sa mère", explique le parc, précisant que cette naissance constitue une "nouvelle très positive pour l'espèce". En mai 2020, la famille avait déjà accueilli une petite Tsingy.

Originaire de Madagascar

Le vari roux est une espèce animale originaire de l'île de Madagascar. Sur la liste rouge de l'UICN (Union internationale pour la conservation de la nature), le Vari roux est classé comme "en danger critique d'extinction" ou "gravement menacé".

"On ignore combien d'animaux vivent encore à l'état sauvage, mais on estime qu'ils ne sont que quelques dizaines", précise Bellewaerde Park. Les principales menaces qui pèsent sur cette espèce sont la déforestation, l'agriculture et la chasse, qui menacent d'extinction ces animaux uniques.