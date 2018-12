N-VA isolée: la majorité gouvernementale se déchire à la Chambre

Le Premier ministre n’avait pas encore pris la parole mais sa majorité, déjà, se déchirait à la Chambre. Le ton est surtout monté entre les partis flamands. La N-VA a pris la parole en premier. Le chef de groupe des Nationalistes flamands, Peter De Roover, a réaffirmé que le pacte de l’ONU sur les migrations n’était pas un " document de qualité ". Et, pour la N-VA ce texte a " une telle importance politique qu’il est indispensable avoir un positionnement formel au sein du conseil des ministre ". Selon la N-VA, jamais le pacte sur les migrations n’a été approuvé au sein du gouvernement de Charles Michels.

Au contraire explique, le CD&V et l’Open VLD. Pour ces deux alliés de la coalition suédoise, la N-VA a changé d’avis depuis ces derniers. Les tensions sont-elles au sein du gouvernement que les chefs de groupe de l’Open VLD et de la N-VA s’écharpent au perchoir de la Chambre.

Soit on respecte les décisions prises soit on quitte le gouvernement… "

Le CD&V répète qu’il soutient toujours Charles Michel. L’Open VLD est, lui, encore plus acide envers la N-VA : " Depuis le 12 septembre, notre pays soutient ce pacte, y compris par les entités fédérées… Cela démontre que notre modèle de concertation a belle et bien fonctionné ", explique Patrick Dewael. " Ceux qui veulent revenir sur une telle décision prise, ont opéré un virage. Ceux-là n’ont qu’à tirer leur conclusion. Soit on respecte les décisions prises soit on quitte le gouvernement. Un parti ne peut être dedans et en dehors d’un gouvernement, simultanément ", assène le chef de groupe des libéraux flamands.