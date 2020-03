Myriam Delmée, Setca: "Le personnel des grandes surfaces se sent abandonné..."

Depuis hier, les syndicats et les grandes enseignes du secteur de la distribution, chacune séparément, négocient d'éventuelles primes, jours de congé ou de récupération supplémentaires pour leur personnel. Samedi, aucun accord n'avait été trouvé entre les syndicats et Comeos, la fédération du commerce et des services. Du coup, les discussions ont pris une nouvelle forme. Un cas par cas qui risque d'entraîner des règles différentes en fonction des magasins. Pour Myriam Delmée, la présidente du Setca, "cette difficulté crée parfois des distorsions de concurrence entre les enseignes. C'est pour cela que nous privilégions toujours la voie sectorielle."

Pas encore d'accord annoncé

Pour l'instant, les discussions se poursuivent. Et les attentes du personnel des grandes surfaces, toujours sur le pont, sont nombreuses. Myriam Delmée explique : "Le personnel se sent abandonné et il est éreinté. Les travailleurs ne vivent pas non plus sur une île. Ils voient et entendent ce qui se passe ailleurs. Notamment parfois dans leur propre groupe comme chez Carrefour. Alexandre Bompard, le PDG, a promis d'octroyer 1000 euros à tous ses salariés. Mais en Belgique, Carrefour ne propose rien. Et les travailleurs belges du groupe se demandent pourquoi leur vie vaut moins qu'en France."

Une négociation pas banale

Il y a bien sûr une crise sanitaire gigantesque. Des discussions entre syndicats et directions, enseigne par enseigne. Et puis, vu le contexte, alors que les syndicats veulent aller vite, Myriam Delmée reconnaît qu'aller vite ne sera pas facile. "Il est très difficile pour les syndicats de consulter les travailleurs et nos représentants alors qu'on ne peut pas faire d'assemblée du personnel vu la distanciation sociale à respecter. Mais ce sont des sujets tellement sensibles qu'on ne peut pas se permettre de ne pas consulter et de ne pas revenir avec les solutions trouvées vers le personnel." Bref, tout ne sera pas réglé en 24 heures.

