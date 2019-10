Muriel Targnion (PS), la présidente d'Enodia poussée vers la sortie

Muriel Targnion défend le modèle Enodia/Nethys? - A Votre Avis - 09/10/2019 Prise illégale d'intérêt, abus de biens sociaux... Les accusations qui accablent Nethys sont nombreuses. Cela inquiète-t-il Muriel Targnion (PS), la présidente du Conseil d'administration d'Enodia, maison-mère de Nethys? Sa réponse : "Un travail considérable a été fait. Les communes et la province ont investi à une époque un peu plus de 130 millions d'euros dans Nethys. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, elle en vaut 3 milliards". Muriel Targnion qui avance aussi un résultat positif en termes d'emplois. Une défense du modèle Enodia/Nethys?