Muriel Targnion exclue du Parti socialiste: "Je prends acte de la décision"

Muriel Targnion est exclue du Parti Socialiste.

Ainsi a décidé la Commission de Vigilance du PS, réuni hier.

Nous avons pu joindre Muriel Targnion qui affirme: "Je prends acte de cette décision et me laisse quelques heures et le temps de la réflexion avant de réagir".

L'exclusion de la bourgmestre de Verviers fait suite à des dissensions au sein de la majorité communale locale.

Et essentiellement, au sein du PS local où Muriel Targnion et ceux qui la soutiennent reprochait au président du CPAS de Verviers, Hasan Aydin de faire cavalier seul et de mettre à mal les finances communales.

Le PS verviétois s'est divisé et Muriel Targnion a décidé comme une très large partie de sa majorité avec les libéraux de retirer à Hasan Aydin sa présidence du CPAS. L'affaire est remontée à la présidence du parti qui a placé le PS local sous tutelle.

Et visiblement, le PS a choisi de soutenir Hasan Aydin. Le PS local est désormais coupé en deux et Verviers n'a plus de majorité pour diriger la ville.

Il est également très probable que le rôle joué par Muriel Targnion dans l'affaire Publifin où elle a été présidente du Conseil d'Administration et a soutenu publiquement Stéphane Moreau jusqu'au bout, a également pesé dans son exclusion du Parti Socialiste.