MR et N-VA : vrai ou faux divorce ?

La N-VA est donc sortie de la majorité. Le MR gouverne maintenant avec le CD&V et l’Open VLD. Charles Michel annonce un nouveau programme de gouvernement axé sur le pouvoir d’achat, la sécurité et le climat. Quelles actions concrètes compte-t-il mettre en place ? L’opposition flamande et francophone est-elle capable de soutenir le gouvernement minoritaire pour avancer sur des dossiers précis ?

En attendant, la N-VA, Groen et le sp.a demandent une déclaration gouvernementale suivie d’un vote de confiance. Si le gouvernement n’obtient pas la confiance, il faudra alors revoter au mois de janvier.

Bertrand Henne reçoit autour de la table de "Débats Première" ce mardi 11 décembre dès 12h30, sur La Première, Georges-Louis Bouchez, délégué général du MR et Olivier Maingain, président de DéFI.