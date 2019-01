Mouvements citoyens: l'heure de la révolution?

Le thème du débat de ce soir est une fois encore dans l'air du temps et d'actualité. Il s'agit des mouvement citoyens. Plusieurs raisons expliquent ce choix. Tout d'abord, le mouvement des gilets jaunes qui poursuit sa route. Un rassemblement avec encore lieu hier soir à Silenrieux, en province de Namur dans le but de réaliser un "livre jaune". Ils veulent formuler des revendications claires et précises pour permettre aux citoyens de s'identifier - ou pas - au mouvement citoyen.

Par ailleurs, on se rend compte que les mouvements citoyens sont de plus en plus présents. Nous en avons d'ailleurs invité quatre, rien que pour cette émission. C-Vox, Agora et "Citoyens!" seront aux côté du groupe à la base de ce livre jaune. Pour rappel, l'ambition de "Citoyens!" est de réunir une centaine de listes citoyennes locales en vue de peser lors des prochaines élections régionales, fédérales et européennes.

"Les partis politiques traditionnels n'écoutent pas, proposent des carrières de 40 ans aux politiciens". Ce sont souvent les reproches faits pas ces mouvements citoyens. Nous aurons l'occasion d'entendre tout ce qu'ils ont à dire ce soir. Nous ferons, par ailleurs, la distinction entre les mouvements citoyens et partis citoyens.

