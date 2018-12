Motion votée: le gouvernement devra présenter une déclaration et demander un vote de confiance

Après ses entrevues en tête-à-tête mardi et mercredi avec les chefs de groupe de l'opposition à la Chambre, le Premier ministre a participé cet après-midi à un débat au parlement, le 1er depuis le départ de la N-VA du gouvernement et la mise en place dimanche dernier d'une coalition orange bleue (MR, CD&V, Open-VLD).

Pour une majorité au parlement, il ne fait pas de doute que le gouvernement Michel II, qui ne réunit plus que le MR, le CD&V et l'Open Vld, est bien un nouveau gouvernement, qu'il doit présenter une nouvelle déclaration et donc requérir la confiance.

L'opposition très sévère

"Le parlement ne connait pas les projets de votre nouveau gouvernement, c'est inacceptable. Le flou doit être éliminé, la clarté doit être apportée. C'est une question de correction, a martelé Peter De Roover (N-VA), dont le parti a quitté la majorité il y a 3 jours.

"Vous n'êtes plus maître de rien, vous êtes minorisé. Et vous continuez à négocier avec la N-VA, le parti qui vous a mis à genoux et qui maintenant vous fait danser, a déploré pour sa part Ahmed Laaouej (PS). Vous faites passer vos intérêts avant ceux de la population, et les urgences sociales sont reléguées au second plan. C'est un éboulement politique inacceptable. Nous préférons un gouvernement en affaires courantes plutôt que la poursuite de votre politique de régression sociale".

"Aujourd'hui, il y a le chaos, et c'est votre responsabilité, a ajouté Meryame Kitir (sp.a).

Critiques sévères également sur les bancs des Verts. "Nous n'oublions pas votre bilan. Le mal est fait, il est profond, et votre responsabilité est totale", a assené Georges Gilkinet (Ecolo). Kristof Calvo (Groen) a de son côté prévenu le Premier ministre: "Soit vous êtes en affaires courantes, soit vous devrez trouver des modalités de coopération". Une mise en garde proche de celle d'Olivier Maingain (Défi): "Quelles alliances comptez-vous privilégier pour les derniers mois de la législature ? Vous devez choisir: préserver vos connivences passées ou vous tourner vers l'avenir".

"Le changement de gouvernement est l'occasion de prendre des mesures sociales plus justes, des mesures environnementales plus ambitieuses. Nous voulons un changement de cap radical, au profit des citoyens, a ensuite réclamé Catherine Fonck (cdH), suivie à la tribune par Raoul Hedebouw: "Vous vous êtes mis dans le pétrin, et ne comptez évidemment pas sur le PTB pour vous aider".

Charles Michel réclame de la coopération

Le Premier ministre l'a reconnu d'emblée, "les prérogatives de ce gouvernement sont limitées, et nous devons donc être prudents". Mais il a estimé que la poursuite du travail par l'équipe restante est une meilleure solution que des élections anticipées, "qui présentent le risque d'une instabilité politique".

Charles Michel a ensuite demandé une forme de "coopération" entre le gouvernement et le parlement, avec une "responsabilité" partagée, égrenant divers exemples de dossiers qui nécessiteront un accord prochainement (budget, accord interprofessionnel, politique climatique...) "Il y a un chemin qui est possible", a-t-il conclu.

Une séance qui n'a en tout cas pas rapproché les points de vue entre la majorité (minoritaire) et l'opposition (majoritaire), et la suite s'annonce compliquée pour l'équipe Michel 2.

Au terme des débats, deux motions distinctes ont été déposées, exigeant que le Premier ministre revienne dans quelques jours devant le parlement et soumette la coalition orange bleue à un vote de confiance. La motion proposant au gouvernement de présenter une déclaration et demander un vote de confiance d'ici mardi a été approuvée avec le soutien de la N-VA.