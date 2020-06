Mort de George Floyd : les violations du couvre-feu ne seront pas poursuivies à Los Angeles

Le procureur de la ville de Los Angeles a annoncé lundi qu’il n’engagerait pas de poursuites criminelles contre les milliers de manifestants arrêtés ces derniers jours pour avoir enfreint le couvre-feu, dès lors qu’ils n’ont commis ni vol ni vandalisme ni violence.

En lieu et place des poursuites habituelles, les services du procureur Mike Feuer disent avoir élaboré une "approche non punitive", en dehors des tribunaux, pour traiter les infractions liées aux récentes manifestations dénonçant la mort de George Floyd, en majorité "des violations du couvre-feu et refus d’obtempérer à l’ordre de dispersion".

"Les manifestations pacifiques sont profondément importantes, et ces manifestations ont ravivé des efforts nécessaires pour changer les cœurs, les esprits et les institutions. Nous ne pouvons pas laisser passer cette opportunité comme nous l’avons trop souvent fait par le passé", écrit le procureur de Los Angeles dans un communiqué.

Mike Feuer dit ainsi vouloir inventer une "approche réparatrice" qui mettrait en présence des manifestants, des représentants de l’ordre et d’autres voix de notre communauté" pour améliorer le dialogue et la compréhension.

Les services du procureur n’ont pas encore arrêté tous les détails de ces dispositifs qu’ils ont prévu de commencer à mettre en œuvre "cet été".

"Utiliser des méthodes alternatives est une façon positive et adaptée de répondre à ces infractions, et aura un effet durable et bénéfique dans notre communauté", affirme dans le communiqué le chef de la police de Los Angeles, Michel Moore, qui dit "soutenir pleinement cette approche".