Mort d'un participant à la course des Hivernales (Watermael-Boitsfort)

L'un des nombreux participants à la 40e édition des Hivernales, une course à pied organisée à Watermael-Boitsfort qui a eu lieu dimanche matin, est décédé à la fin de l'épreuve, d'après une information de Bruzz, confirmée par le club organisateur, le Racing Club de Bruxelles (RCB), qui l'annonce sur son site Web.

"Malheureusement, nous déplorons le décès d'un participant en fin de course, malgré l'intervention des services de secours. Nous sommes profondément attristés et toutes nos pensées vont à ses proches et sa famille", déclare le club.

La course s'est déroulée dimanche matin et a rassemblé quelque 2.000 participants qui, sur un parcours de 10 ou 20 kilomètres, ont foulé les sentiers de la Forêt drégion e Soignes au départ de Watermael-Boitsfort.