Mondial 2018: le Roi s'envolera vers Moscou pour soutenir les Diables Rouges le 23 juin

Le roi Philippe assistera le 23 juin prochain à Moscou au deuxième match disputé en Coupe du Monde par les Diables Rouges, contre la Tunisie, a confirmé un porte-parole du Palais, après une annonce sur Facebook et Twitter.

"Bon voyage aux @BelgRedDevils! Excellente coupe du monde en #Russia #FIFAWorldCup! On se voit lors du match du 23/06 #RedForTakeOff #REDTOGETHER @Belgianfootball", a tweeté mercredi le Palais via le compte @MonarchieBe. Un message similaire a également été posté en français et en néerlandais sur Facebook.