Monarchie, Sénat, opérations militaires, âge de vote... ces propositions étonnantes de modification de la Constitution

C'est la tradition à chaque fin de législature, les partis politiques se retrouvent pour discuter d'éventuelles modifications de la Constitution. Ces discussions commenceront ce mercredi matin et certaines propositions de partis sont tout à fait étonnantes.

Qui dit "réforme de la Constitution" dit parfois "réforme en profondeur de l'Etat", souvent alimentée par des partis de séparatistes, confédéralistes ou républicains. Cette année encore, ils n'échappent pas à la tradition. Ainsi, le Vlaams Belang propose pêle-mêle l'abolition pure et simple de la Monarchie, la suppression du Sénat, du titre de ministre d'Etat, de la noblesse, du droit de grâce du Roi ou encore l'interdiction à la famille d'Orange-Nassau de tout pouvoir en Belgique comme inscrit depuis 1830 dans la Constitution. Au total, le Vlaams Belang a déposé 13 propositions de modification, plus que n'importe quel autre parti.

Bien que certaines de ces propositions sont rejointes par d'autres partis séparatistes ou républicains (comme Veerle&Wouters), ces propositions n'ont aucune chance d'aboutir. D'autres mesures moins loufoques sont aussi sur la table mais conservent peu de chances de recueillir une majorité autour d'elles comme les propositions de permettre la tenue de référendums contraignants (PTB et Vlaams Belang), de limiter les vacances parlementaires à 4 semaines (Vlaams Belang), d'inscrire le principe de suprématie des lois sur les actes religieux dans la Constitution (MR) et de supprimer l'obligation du vote (N-VA). D'autres propositions, en revanche, semblent réunir autour d'elles davantage de consensus.

L'entrée en guerre, le vote à 16 ans, les quotas de femmes aux gouvernements et la religion

L'article de la Constitution le plus remis en question par les partis est l'article 167 qui indique de quelle manière notre pays doit informer le Parlement en cas d'entrée en guerre. Actuellement, la Constitution indique ceci : "Le Roi commande les forces armées, et constate l’état de guerre ainsi que la fin des hostilités. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l’intérêt et la sûreté de l’État le permettent". Autrement dit, c'est le Roi (dans les faits, le gouvernement fédéral) qui décide d'une entrée en guerre de la Belgique et des opérations menées à l'étranger, sans qu'un vote au Parlement ne soit nécessaire. Et c'est bien ce qui titille le PS, l'Open Vld, le Sp.a, Ecolo-Groen et le cdH qui demandent tous de renforcer les pouvoirs du Parlement en la matière. L'article a de bonnes chances d'être ouvert à révision.

Parmi les propositions dites réalistes figurent aussi l'idée d'abaisser le droit de vote à 16 ans, comme le proposent Ecolo-Groen et l'Open Vld, ou instaurer des quotas de femmes (40% ou 50%) dans les gouvernements belges à l'initiative des partis socialistes francophones et flamands.

Réviser la Constitution, comment ça marche ?

Ce mercredi, c'est vraiment la toute première étape vers une modification de la Constitution. Chaque parti vient avec "sa liste de courses" comme on dit dans le jargon. Une fois que chacun aura pointé les articles qu'il souhaite "ouvrir à révision", les débats entre partis vont commencer pour essayer de former des majorités.

Prenons l'exemple de l'article 167 autour de l'entrée en guerre. Si on additionne les députés du PS, de l'Open Vld, du Sp.a, d'Ecolo-Groen et du cdH, on obtient 71 voix sur les 76 nécessaires pour atteindre la majorité. Ces partis vont donc devoir convaincre d'autres partis de les rejoindre sur cet article-là, en échange, peut-être, de voter d'autres articles. Et ce "marchandage" s'annonce compliqué. Le CD&V et le MR ont déjà indiqué qu'ils ne soutiendraient pas des modifications qui changeraient en profondeur la structure de l'Etat.

Au bout du processus de négociation, les partis se seront mis d'accord sur "une liste d'articles ouverts à révision" qui auront été votés à la majorité simple en commission. Vient ensuite un vote en plénière, également à la majorité simple, et qui entraîne immédiatement une dissolution des Chambres (chambre et Sénat) puis un scrutin dans les 40 jours. Et comme les élections sont prévues le 26 mai, le vote de cette liste d'articles ouverts à révision en plénière doit avoir lieu autour du 15 avril.

Mais la Constitution est-elle modifiée au bout de ce processus ? Et bien non, pas encore ! Car l'article 195 de la Constitution belge indique qu'après dissolution des chambres, ce sont les nouvelles Chambres élues après les élections qui peuvent ensuite modifier les articles qui ont été ouverts au préalable.

Et là, c'est reparti pour un tour de négociation. Car décider d'ouvrir des articles à réviser ne dit pas comment ces articles seront modifiés. C'est une nouvelle négociation à mener qui soit alors se conclure par un vote à majorité simple en commission, puis un vote à la majorité des 2/3 en séance plénière.

Bref, la fin de la Monarchie proposée par le Vlaams Belang, ce n'est pas pour demain.