"Moins vite, c'est mieux": une nouvelle campagne de sensibilisation au respect des limitations de vitesse à Bruxelles

Au lendemain de la journée mondiale des victimes de la route de dimanche, Bruxelles Mobilité lance à partir de lundi une nouvelle campagne de sensibilisation au respect du 30 et 50 km/h sur les voiries de la capitale, annonce l’administration bruxelloise en charge de la mobilité.

Bruxelles, "ville 30"

Au 1er janvier 2021, l’ensemble de la Région bruxelloise deviendra une "Ville 30". Concrètement, la limitation de vitesse générale sera de 30 km/h et les limitations à 50 km/h ou 70 km/h constitueront l’exception.

"Moins vite, c’est mieux"

Le slogan "Moins vite, c’est mieux", constitue le fil rouge de cette campagne, qui sera reprise dans toutes les actions qui prépareront la mise en agglomération 30 d’ici 2021, explique Bruxelles Mobilité. "Plus on roule vite, plus la distance de freinage s’allonge. A 50 km/h il faut déjà compter environ 26 mètres pour s’arrêter. Concrètement, cela correspond à la longueur de six voitures en stationnement", indique l’administration.