"Moi, bourgmestre" - Verviers: urbanisme, future majorité et commerces sont au coeur des débats, en bord de Vesdre

La cité lainière était auparavant une des villes les plus prospères d'Europe. L'âge d'or est passé et Verviers doit se réinventer. De grands chantiers et projets sont en cours: réhabilitation du centre-ville avec "Verviers, ville conviviale", reffection prévue du grand théatre, nouveaux logements,... Mais les défis sont conséquents: comment ramener du commerce et de l'activité en centre-ville? Comment diminuer la fracture sociale? Les têtes de liste des différents partis politiques présentes sur notre plateau ont essayé de répondre à ces interrogations.

La " capitale wallonne de l’eau", qui compte 55 000 habitants, a à sa tête une majorité PS-CDH. La législature a été mouvementée, et un changement de majorité à eu lieu en 2015 (le MR s'est alors retrouvé dans l'opposition, cédant sa place au PS de Muriel Targnion). Les six prochaines années vont-elles être plus calmes sur le plan politique? C'est en tout cas la question posée en fin de débat. Les socialistes pourraient s'allier avec le MR. Et nous apprendrons ainsi que Marc Elsen, ancien bourgmestre humaniste, met une exclusive à une alliance avec les réformateurs. Les jeux restent ouverts dans la cité lainière.

Les invités présents sur notre plateau sont tous et toutes têtes de liste. Il s'agit de Muriel Targnion (bourgmestre sortante, PS), Marc Elsen (CDH), Maxime Degey (MR), Jean-Sébastien Mahu (Ecolo), Lazlo Schonbrodt (PTB) et Jean-François Chefneux ("Nouveau Verviers"). Notre débat du jour était présenté par Nathalie Maleux. Retrouvez-le après la séquence introductive concoctée par Gilles Dej: