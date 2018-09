"Moi, bourgmestre"- Namur: "la belle endormie", la tête remplie de projets

Premier débat ce lundi midi pour "Moi, bourgmestre". Nathalie Maleux recevait sur notre plateau les têtes de listes namuroises pour les élections communales. La capitale wallonne à vu beaucoup de projets prendre forme lors de cette législature. Un nouvel éclairage led pour la citadelle, le grognon rehabilité (on parle maintenant d"espace confluent"), une passerelle sur la Meuse presque opérationelle... On parle aussi d'un téléphérique qui devrait bientôt relier le centre ancien à l'esplanade de la Citadelle. Tous ces projets se font généralement sous le signe de la concertation. Généralement, à son rythme (namurois), elle fait avancer les choses. Mais parfois, la concertation réserve des surprise, comme pour le square Léopold (projet de construction d'un centre commercial, toujours en pourparlers) et quelque fois...on frise l'immobilisme (la mobilité, thématique "serpent de mer" de Namur). Et la capitale wallonne, peuplée de 110 000 habitants, de souffrir d'une congestion automobile faisant fuir la classe moyenne de son (si joli) centre.

La majorité est dirigée par une coalition MR-CDH-ECOLO. L'attelage semble vouloir continuer la route ensemble. Le PS, lui, rêve de revenir dans la danse pour diriger la ville et son entité aux multiples villages. Défi, le PTB et le parti Oxygène (candidat(e)s principalement ancien(ne)s " Défi " et mécontent(e)s de la ligne d’Olivier Maingain) pourraient créer une petite surprise.

Nous recevions sur notre plateau Maxime Prévot, bourgmestre sortant (CDH), Eliane Tillieux (tête de liste PS), Anne Barzin (1ère échevine MR), Philippe Noël (tête de liste Ecolo), Pierre-Yves Dupuis (tête de liste Défi) et Cédric Barbiaux (tête de liste Oxygène). Le débat à voir après une séquence introductive de Gilles Dej, histoire de planter le décor du combat à venir en bords de Sambre et de Meuse: