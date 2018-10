"Moi, bourgmestre" - Mons: un débat politique (très) animé dans la cité du Doudou

La "Cité du Doudou" est un des points chauds de la campagne pour ces communales. Elio Di Rupo, l'actuel bourgmestre, n'est pas tête de liste PS, mais la pousse. C’est Nicolas Martin, son " dauphin ", qui la mène. De l’autre côté, le trublion Georges-Louis Bouchez fait feu de tout bois depuis qu’il n’est plus à l’hôtel de Ville pour mettre des bâtons dans les roues des socialistes. La liste " Mons en mieux " (liste MR d'ouverture), alliée à la CDH Opaline Meunier, a fait beaucoup parler d’elle. Va-t’il faire bouger les cartes à Mons, et empêcher une majorité absolue rouge? La coalition actuelle est PS-CDH. La tête de liste humaniste est Savine Moucheron, actuelle échevine de la culture et de l'environnement. La liste ecolo, dans l'opposition actuellement, pourrait faire aussi parler d'elle. Elle est emmenée par Charlotte De Jaer.

Retour donc sur le débat montois, animé par Nathalie Maleux. Il sera question du commerce en centre-ville, du manque de policiers dans la police locale, de l'après "Mons 2015" et de la place de la culture dans la ville, ainsi que du combat des chefs dans le chef-lieu du Hainaut.