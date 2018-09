"Moi, bourgmestre" consacré à Molenbeek: échanges tendus entre Françoise Schepmans et Catherine Moureaux

La commune bruxelloise a vécu une légilature, on le sait, compliquée. Mise sous les projecteurs après les attentats, son image a dû être redorée. Mais les problématiques concernant la sécurité et la propreté collent encore à la peau de la ville de 97 000 habitants. Déjà très densément peuplée, elle vit également pour le moment un boom démographique, comme tout le nord-ouest de Bruxelles.

Côté politique, Molenbeek a vécu un psychodrame électoral lors des dernières communales. Le socialiste Philippe Moureaux a été éjecté de la majorité, après 20 ans d'un mayorat au style paternaliste. Dès lors, la majorité a été composée du MR, avec Françoise Schepmans à la tête de la commune, d'Ecolo/Groen et du CDH/CDV. On devrait assister ce 14 octobre à un duel Schepmans- Moureaux (Catherine). Les jeux pour les alliances sont très ouverts (reconduite de la majorité actuelle ou mm coalition MR-PS envisageable), mais la majorité aimerait, si c’est possible, continuer l’alliance. Mais la campagne électorale s'emballe, devenant presque agressive, comme nous l'avons vu dans notre émission.

Etaient invités sur le plateau de Nathalie Maleux: Françoise Schepmans, MR-Open VLD, bourgmestre sortante; Ahmed El Khannouss, CDH/CD&V, premier échevin sortant; Sarah Turine, Ecolo Samen, deuxième échevine sortante; Catherine Moureaux, tête de liste PS/SP.a; et Michaël Vossaert, tête de liste Défi.