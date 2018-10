"Moi, bourgmestre"- Charleroi: débat serein et jeu politique très ouvert dans la métropole du "Pays Noir"

La ville de 201 000 habitants a vécu une impulsion positive cette dernière législature. Plus de mobilité, de culture, grands projets urbanistiques. La capitale du pays noir change de visage… Rive-Gauche, nouvelles stations métro et lignes de trams inaugurée, chantier,... Charleroi est à présent aussi un pôle culturel de plus en plus important. Mais le taux de chômage est toujours élevé (20,7%), la pauvreté un fléau et il y énormément de logements inoccupés. La majorité PS-MR et CDH claironne au bon bilan. Beaucoup voudraient la reconduire. Cependant, politiquement, dans cette majorité, c'est le PS qui est écrasant. Et le changement d’alliance politique à la région wallonne reste toujours en travers de la gorge de Paul Magnette. Le mayeur a annoncé qu’il ne souhaitait ne plus gouverner la métropole avec les humanistes. Notons donc que le CDH du populaire Eric Goffart devient ainsi C+. Le PTB lui, pourrait fortement augmenter dans l’entité. Le MR compte bien garder ces siège et Défi se lance aussi dans l'aventure. Le débat a porté sur la sécurité, le logement, le commerce au centre-ville et les possibles accords politiques dans la capitale du "Pays noir".

Après une séquence d'introduiction concoctée par Gilles Dej, Sacha Daout a invité sur notre plateau six têtes de listes: Paul Magnette, PS, bourgmestre sortant; Eric Goffart, CDH, échevin des travaux public ; Xavier Desgain, Ecolo; Sofie Merckx, PTB et Jean-Noël Gillard, de Défi.