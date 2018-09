"Moi, bourgmestre"- Ath: combat de titans dans une "cité des géants" à la croisée des chemins

Capitale du "Pays Vert" et "Cité des Géants", Ath est une ville à la campagne. 3ème ville en population de Wallonie-Picarde (après Tournai et Mouscron), ca ne l'empêche pas d'être confrontée à quelques problématiques bien concrètes. Entourée d'une myriade de village (18), qui forment l’entité, elle est depuis les années 70 principalement gérée par des socialistes. A la fin de cette décennie-là, la figure de Guy Spitaels commence à s’imposer (face aux libéraux-chrétiens). Maïeur emblématique, sorte de "statue du commandeur" pour la ville, Spitaels va notamment réhabiliter le centre-ville, qui va dès lors enorgueillir les Athois (la Grand’Place notamment). Dans l'ombre, Marc Duvivier y sera secrétaire communal durant plus de trente ans. Véritable poids politique, très poupulaire, il sera deviendra bourgmestre (coalition PS-MR) en 2012. Marc Duvivier a été rattrapé dernièrement pour des démêlés judiciaires (il sera jugé au tribunal correctionnel de Tournai le...15 octobre). Evincé par le PS, le maïeur n'a pas baissé les bras et, convaincu de sa bonne fois, a façonné une liste, Liste Athoise, à dominante socialiste et humaniste. "Il n'y a pas de système Duvivier!" a-t'il clamé sur notre plateau. Les socialistes, eux, ont fait appel à Bruno Lefebvre, bourgmestre de Chièvres, la cité voisine, pour espèrer garder le mayorat en rouge. Ce combat des chefs pourrait avantager le MR, qui espère encore faire partie de la majorité à l’Hôtel de ville… Les écologistes et Défi sont eux aussi en embuscade.

Le débat, introduit par une séquence de Gilles Dej, a opposé Marc Duvivier (tête de liste "Liste Athoise", bourgmestre sortant), Bruno Lefebvre (tête de liste PS), Christophe Degand (tête de liste MR, président du CPAS) et Ronny Balcaen (tête de liste Ecolo). Autour de Nathalie Maleux, ils ont débattu mobilité, gestion budgétaire, environnement, agriculture et alliances politiques.