Mohssin El Ghabri, directeur politique d'Ecolo entre au conseil d'administration de bpost

Mohssin El Ghabri sera proposé le 12 mai comme administrateur à l'assemblée générale de bpost, peut-on lire dans la convocation de l'AG de l'entreprise publique. L'homme est le directeur politique d'Ecolo et le directeur du nouveau centre d'études Jacky Morael des Verts francophones.

Les écologistes n'étaient pas représentés au conseil d'administration de l'entreprise publique bpost. Ils y font leur entrée et reprennent le mandat détenu par Bernadette Lambrechts étiquetée cdH. Ils ont choisi l'une des chevilles ouvrières de la co-présidence d'Ecolo, négociateur de l'accord de majorité fédérale, ex-échevin à Saint-Gilles, administrateur de Brutélé et auteur d'études sur la transition écologique et numérique.

A cette occasion, l'assemblée générale de bpost prolongera par ailleurs le mandat de Jos Donvil, CEO du club d'Anderlecht et ex-patron de Voo. Deux autres mandats arrivent également à expiration cette année: ceux des administratrices indépendantes Filomena Teixeira et Saskia Van Uffelen. Le nom le plus attendu sera toutefois celui du nouveau président du conseil d'administration après la démission de François Cornelis.