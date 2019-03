Mobilisation pour le climat: un millier de jeunes ont marché jusqu'à la place du Trône

Quelque 1000 personnes se sont rassemblées ce mardi, entre midi et 13h00, sur la place du Trône, à Bruxelles, dans l'attente de la décision de la commission de Révision de la Constitution de la Chambre. Celle-ci a approuvé par 9 voix contre 8 la révision de l'article 7bis de la Constitution. Les manifestants envisagent d'autres actions afin de maintenir une pression jusqu'au vote de jeudi en séance plénière de la Chambre.

A l'appel de Youth4Climate et de Students4Climate, quelque 500 manifestants ont rejoint les activistes qui occupent depuis dimanche la place du Trône. Quelques "gilets jaunes" étaient également présents.

Sur la place, des discours animaient le public, qui scandait chants et slogans. "On a déjà pas mal pesé", estime Yan Verhoeven, membre du mouvement Act4Climate. "Le fait que le MR ait changé de position est déjà significatif. (...) Il reste le vote en plénière où d'autres partis bloquent encore et donc on va continuer jusqu'au dernier moment à mettre la pression par tous les moyens possibles. On pense que c'est un enjeu historique. La "loi Climat", n'est pas suffisante, mais c'est un premier pas et si même ça on n'arrive pas à l'obtenir, ça ne fera que montrer le peu de considération des politiques pour les enjeux climatiques".

Le mouvement à l'origine de l'action sur la place du Trône, Act4Climate, a annoncé qu'il levait le camp ce mardi. Certains, comme les gilets jaunes, se sont dits intéressés de poursuivre l'occupation.

Vers 13H20, la police dénombrait encore quelque 120 personnes sur place.