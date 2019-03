Mobilisation pour le climat: 200 activistes ont passé la nuit dehors, une marche en cours à Bruxelles

Youth for Climate a décidé de rejoindre le mouvement et d’anticiper sa mobilisation hebdomadaire du jeudi. Les jeunes, entre 3 et 400 personnes ont quitté la gare du Nord à 10h30 pour rejoindre le "Village du climat", sur la place du Trône.

Une nuit dehors

Les manifestants pro-climat n’ont pas baissé les bras, ils viennent de passer leur seconde nuit dans le centre de Bruxelles. Environ 200 personnes ont campé place du Trône à Bruxelles, en bordure de petite ceinture.

Ces activistes entendent mettre un maximum de pression sur le gouvernement fédéral, qui doit se prononcer ce mardi sur la révision de l’article 7 bis de la constitution pour faire passer la loi climat. Les militants sont clairs, ils veulent que les partis flamands se joignent au MR et acceptent la révision.

"C'est important de mettre la pression. C'est ridicule, ils ne nous écoutent pas et ils n'écoutent pas les scientifiques", indique une militante.

"Ce qu'on a pu montrer en 36 heures c'est qu'on a réussi à faire bouger les lignes. On ne peut que continuer dans cette voie-là. Est-ce qu'on est certain d'y arriver ? L'avenir nous le dira", dit un autre manifestant.

>> A lire aussi : L’heure de vérité pour la loi Climat

Le député de la N-VA, Peter De Roover, est même venu le voir tôt mardi matin et s'est entretenu avec des militants.