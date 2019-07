Mission des informateurs royaux prolongée: "Un record"

Ce lundi, les informateurs ont donc remis leur 5e rapport au Roi et ont vu leur mission prolongée jusqu’au 9 septembre. A cette date, on en sera alors à près de 15 semaines de leur mission. Dave Sinardet, politologue à la VUB, l’affirme : c’est un record. "C’est la première fois qu’une mission dure aussi longtemps. Nous en sommes, en effet, toujours au stade de la mission d’information, pas de formation. On est donc en droit de se poser des questions sur cette situation. Ce n’est pas une situation facile après le 26 mai. C’est vrai que les cartes ne sont pas rebattues de façon facile. Mais, arrêtons de nous regarder le nombril. La situation n’est pas facile uniquement en Belgique. C’est une réalité plus large", précise-t-il.

Nationalistes et socialistes, que tout oppose…

Dimanche, le PS et la N-VA se sont donc retrouvés autour de la même table pour la première fois depuis les élections. Le PS et la N-VA que tout oppose et qui n’étaient pourtant pas destinés à gouverner ensemble. "Oui, mais, en démocratie, il y a une réalité mathématique et politique. Ce sont des réalités qu’on a un peu niées en Flandre, en Wallonie et au Fédéral. Quand le cdH a annoncé son choix d’aller dans l’opposition, c’était clair que le PS et le MR devaient se mettre ensemble, en Wallonie. C’est une réalité mathématique. Et puis, on a perdu du temps avec le PTB alors que c’était clair qu’ils ne voulaient pas gouverner, et puis il y a eu l’affaire de la note coquelicot dont on savait que c’était mort-né aussi. C’est la même chose en Flandre où il y a toujours des discussions avec le Vlaams Belang, alors que mathématiquement, c’est très clair que si la N-VA et le Vlaams Belang voulaient former une coalition, ils n’ont pas la majorité. Or, les autres partis flamands ont dit 'On ne veut pas travailler avec le Vlaams Belang'. Donc là aussi, on perd du temps. Au Fédéral, c’est moins mathématique, dans le sens où il y a aussi des possibilités qui n’associeraient pas le PS et la N-VA, mais elles sont limitées. Et politiquement, pour les autres partis flamands, c’était clair qu’il fallait d’abord regarder si le PS et la N-VA pouvaient s’associer avant d’envisager d’autres solutions."

De là à se poser cette question : est-ce qu’on se focalise trop sur l’axe PS-N-VA ? "D’un côté oui, car en Belgique, nous ne sommes pas dans un système majoritaire. Ce n’est pas seulement les plus grands partis des deux côtés de la frontière linguistique qui sont les plus importants. Le PS et la N-VA n’ont qu’un quart des voix. Le PS est à son score historiquement le plus bas et la N-VA misait sur les 30% et elle est à 25%. Le problème est que tous les autres partis amenés à gouverner ont aussi perdu, et donc ils ne veulent pas non plus prendre des initiatives."

Une N-VA plus sociale?

Pendant la campagne, le Vlaams Belang a réclamé plusieurs mesures plus sociales comme la baisse de la TVA sur l’électricité ou encore l’abaissement de l’âge légal de départ à la retraite. Des positions proches de celles du PS, donc. Pourrait-on imaginer que la N-VA grappille ces propositions du Vlaams Belang pour se rapprocher des socialistes ? Dave Sinardet n’exclut pas cette initiative des Nationalistes. "Cela n’a pas de sens de dire qu’on ne veut pas parler avec tel ou tel parti sans savoir quelles sont les ouvertures que le parti en question, ici la N-VA, veut faire vers les autres partis, et notamment le PS, ou même Ecolo. Qui sait ! Car, on sait très bien qu’un programme électoral, avant les élections, n’est pas la même chose qu’un positionnement dans les négociations post-électorales. Il y a des indications que la N-VA voudrait se donner une image plus sociale que dans le passé. Une analyse des élections qu’on peut faire est que les gens ont voté clairement à droite sur le plan de la migration, de la sécurité. Mais, je trouve qu’on ne peut pas dire que le résultat des élections flamandes soit un virage à droite sur le plan socio-économique, vu le positionnement du Vlaams Belang dans la campagne. On ne peut pas dire ça. On a vu aussi, dans une note de Bart de Wever sur la formation du gouvernement flamand, qui disait que les partis de gouvernance flamands devaient mettre la pression sur le Fédéral pour baisser la TVA sur l’électricité. Ce qui est bizarre, car il faut mettre la pression sur qui ? Sur les partis flamands en fait, car ce sont surtout la N-VA et l’Open Vld qui n’en voulaient pas. Et donc, pour moi, une coalition PS-N-VA n’est pas impossible. Si la N-VA veut se donner une image plus sociale, c’est un élément qui pourrait mener à un compromis. Du côté du PS, est-ce qu’il y aurait des difficultés à assumer une politique de migration plus à droite ? Quand on analyse la politique de Maggie De Block sous Di Rupo, elle n’est pas vraiment différente de celle de Théo Francken sous Michel. La différence est la communication."

Politique de la chaise vide chez Ecolo? "Un problème de management"

A la table des discussions avec les informateurs, il y a un parti qui était absent : Ecolo. Une décision dans laquelle Dave Sinardet voit un problème de management. "Ecolo ne doit pas donner l’image qu’ils ne veulent gouverner qu’avec eux-mêmes, voire avec le PS et Groen si ce n’est pas possible autrement, niant ainsi des réalités démocratiques en Wallonie et au Fédéral. J’ai l’impression qu’il brûle des ponts car s’ils veulent une alternative sans la N-VA, ils doivent se montrer constructifs envers les autres présidents de partis."

Enfin, dernière interrogation : est-ce envisageable de voir la N-VA et le Vlaams-Belang dans l’opposition ? "Pour le moment, non. Si l’axe N-VA et PS ne fonctionnent pas, si ensuite il y a des urgences budgétaires, on sait qu’en Belgique, tout peut devenir possible. Mais, cela reste un scénario très difficile. Toutefois, sur le plan de la légitimité démocratique, il n’y a pas de problème à avoir une minorité dans un des 2 groupes linguistiques."

Paul Magnette devient le Prince Charles du PS

Ces dernières semaines, on a aussi senti une certaine dissension entre la ligne d’Elio Di Rupo et celle de Paul Magnette. Pour le politologue, ces deux lignes existent avec d’un côté une ligne plus pragmatique pour Elio Di Rupo et une ligne plus idéologique pour Paul Magnette. "On aurait pu croire qu’ils auraient convenu stratégiquement de prendre deux positions différentes. Mais, il y a eu quand même des moments trop gênants pour le PS, pour y voir une stratégie bien huilée", affirme Dave Sinardet. "Mais, le problème est que leurs positions à tous deux ne sont pas très claires. Paul Magnette devrait devenir Président du PS mais il devient le Prince Charles du PS. Et, pour Di Rupo, il faut trouver quand même une position pour lui. D’où, cela crée des tensions qui rendent la formation d’un gouvernement plus difficile."