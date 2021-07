Minute de silence, discours royal, témoignages des sinistrés… La Belgique se recueille ce mardi en mémoire des victimes des intempéries

L'édition spéciale du JT est au cœur de l'actualité, pour vous informer le plus rapidement et le plus précisément possible.

Edition spéciale - Cérémonie deuil national (19/30) - 20/07/2021 L'édition spéciale du JT est au cœur de l'actualité, pour vous informer le plus rapidement et le plus précisément possible.

Plus

La Belgique aobserve une journée de deuil national ce mardi à la suite des intempéries et inondations dévastatrices qui ont frappé le pays la semaine dernière et qui ont coûté la vie à 31 personnes jusqu’à présent, selon le dernier bilan officiel. Le pays s’est figé pour une minute de silence et de recueillement à midi, et les drapeaux ont été mis en berne. Le gouvernement fédéral avait décrété vendredi cette journée de deuil national afin de rendre hommage aux victimes des inondations meurtrières de mercredi et jeudi derniers. À 12h00 précises, les sirènes des services de secours et d’intervention ont sonné, un moment suivi d’une minute de silence. Les drapeaux seront mis en berne. La journée de mardi est "un moment pour se recueillir sur le lourd bilan humain mais aussi pour saluer les élans de solidarité et le sentiment d’union dans la population", avait déclaré Alexander De Croo. Il avait alors également mis en avant la possibilité que le bilan définitif des inondations soit le plus catastrophique jamais connu en Belgique. Celui-ci est pour l’instant de 31 morts et de 70 personnes encore portées disparues. D’après Daniel Bacquelaine, bourgmestre de Chaudfontaine, il y aurait même 36 victimes à déplorer. La RTBF s’associe à l’hommage national qui sera rendu à toutes les victimes des inondations ce mardi 20 juillet. Une émission spéciale présentée par François de Brigode a été diffusée à partir de 11h00 sur la Une, Vivacité, La première et Auvio. Le programme de cette journée de deuil national Une cérémonie officielle a eu lieu à Verviers, dès 11h00, à la caserne de sapeurs-pompiers de la zone de secours Vesdre-Hoëgne & Plateau à Verviers. Une ville très fortement touchée par une Vesdre déchaînée où, comme dans d’autres localités d’ailleurs, de nombreuses maisons ont été détruites et où des gens ont tout perdu.

Journée de deuil national: arrivée du Roi et de la Reine - Analyse avec Danielle Welter -... Visionnez gratuitement les vidéos du programme Vidéos d'info en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

Le roi Philippe, le Premier ministre Alexander De Croo et le ministre-président wallon Elio Di Rupo, entre autres, étaient présents, de même qu’Annelies Verlinden, ministre de l’Intérieur, Pierre-Yves Jeholet, ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Hervé Jamar, gouverneur de la province de Liège et plusieurs bourgmestres des localités touchées.

Journée de deuil national: Elio Di Rupo à propos des inondations - 20/07/2021 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Vidéos d'info en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

Le Premier ministre et la ministre de l’Intérieur ont notamment été reçus par la bourgmestre verviétoise, Muriel Targnon, avant d’échanger avec des Verviétois sinistrés.

Journée de deuil national: le Premier ministre échange avec des sinistrés - 20/07/2021 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Vidéos d'info en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

Le roi Philippe et la reine Mathilde ont rencontré des victimes mais aussi des délégations de pompiers, des ambulanciers, de la Protection civile et de la police et des bourgmestres. Dès 11h50, la cérémonie officielle a débuté avec une lecture de poèmes.

Journée de deuil national: des poèmes pour se recueillir - 20/07/2021 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Vidéos d'info en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

À 12h00, les services de secours et d’intervention ont fait retentir leurs sirènes avant de laisser place à une minute de silence de 12h00 à 12h01, observée dans l’émotion.

Journée de deuil national: la minute de silence - 20/07/2021 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Vidéos d'info en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

Quelques instants plus tard, le roi et la reine ont échangé quelques mots avec les sinistrés et les services de secours en prenant le temps de s’entretenir avec eux, dépassant d’ailleurs le planning prévu par le protocole.

Journée de deuil national: le Roi et la Reine échangent avec des victimes des inondations -... Visionnez gratuitement les vidéos du programme Vidéos d'info en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

Ils ont ensuite quitté les lieux vers 12h30 sous les remerciements et applaudissements des personnes présentes.

Journée de deuil national: la visite du Roi et de la Reine - Analyse avec Danielle Welter -... Visionnez gratuitement les vidéos du programme Vidéos d'info en streaming sur Auvio. Voir la vidéo