Ministre wallon du budget ou masturbateur pour animaux ?

Adrien Dolimont est le nouveau ministre wallon du budget après la démission de Jean-Luc Crucke. Inexpérimenté, il a face à lui une tâche titanesque : gérer une dette colossale. On se pose la question est-ce que ministre wallon du budget c’est le pire job du monde ?

Entretien d’un club échangiste

Pour avoir la réponse à cette question, il suffit de demander à Google. Vous tapez pire job du monde dans le moteur de recherche, et hop ! Vous voilà catapulté dans une série de sites qui liste les pires boulots possibles. Par exemple, le site Jobat, spécialisé dans les carrières, liste les 5 jobs les plus horribles au monde. Numéro 1 : L’entretien d’un club d’échangiste ou il s’agit de ramasser des préservatifs usagés et visqueux. Numéro 2 : Garde à Buckingham Palace. Rester debout, sans bouger durant des heures, quitte même à pisser dans votre pantalon. Numéro 3 : Masturbateur d’animaux pour recueillir le sperme pour l’insémination.

Bref je vous épargne le reste. A mon grand étonnement, le poste de ministre wallon du budget ne se trouve pas dans la liste. Et pourtant, il y a match entre masturbateur pour animaux et gérer le budget d’une région qui voit sa dette s’envoler à des niveaux jamais vu et des niveaux sensiblement plus élevés qu’ailleurs.

Ministre des mauvaises nouvelles

Le ministre du budget c’est le ministre des mauvaises nouvelles, des coupes dans les dépenses et des nouvelles recettes. Pour vous donner un ordre de grandeur, la dette flamande représente environ 70% de ses recettes, la dette wallonne c’est 200%. Et selon la commission d’économistes mise en place par l’ex ministre Crucke, on se dirige vers les 280% d’ici la fin de la décennie. Cette commission avait conclu assez clairement que je cite : "que la soutenabilité de la dette régionale n’est pas assurée".

Ce qui est dit avec des mots d’économiste dans un rapport officiel est traduisible facilement en wallon si on ne fé ré, nos astons bétôt en faillite. C’est pour ça que nettoyer un club échangiste peut paraître comme un bon job par rapport à ministre wallon du budget. Demandez à Jean Luc Crucke lui qui a tracé la voie du budget base zéro, 150 millions d’économies en plus par an pour tenter de plafonner la dette en 2027.

Un job de libéral ?

Bien sûr, on peut se dire que pour un libéral, mettre de l’ordre dans les comptes publics, faire des économies, ce n’est pas nécessairement un problème. Oui on peut se dire ça. Mais enfin, demandez à Jean-Luc Crucke qui préfère désormais traverser l’Iran à pied plutôt qu’être ministre wallon du budget. Pourquoi pas devenir garde à Buckingham palace ?

Parce que Jean Luc Crucke a considéré qu’il est plus difficile de convaincre son propre camp que des socialistes que l’on dit en train de courir après le PTB, ou que de convaincre des écologistes que l’on dit en train de courir après Pierre Rabhi.

Parce que le pire job du monde pour Jean-Luc Crucke c’était surtout les divergences avec son parti et avec son président. C’est évidemment aussi la difficulté à faire accepter à des libéraux que les efforts à réaliser, ce sera aussi dans le camp de bleus, ou ce qui est considéré comme le camp de bleus. Le décret fiscalité juste, c’était ça. C’était considérer qu’une série d’échappatoires fiscaux n’étaient plus acceptables dans une Wallonie qui s’embourbe dans la dette.

Bon, Adrien Dolimont repart de zéro. Il est donc chargé, avec le président dans son dos, de mieux représenter la ligne budgétaire libérale dans ce gouvernement, d’aller dire au PS et à Ecolo que le MR ne va plus accepter aussi facilement les concessions qu’avant. C’est là que le pire job du monde risque de s'annoncer pour Adrien Dolimont. Le voilà pris en sandwich entre Georges Louis Bouchez et des partenaires qui n’ont même pas besoin de rappeler que le MR n’est là que parce que le cdH a refusé de monter il y a deux ans, et que le cdH pourrait ne plus refuser si on lui demandait gentiment. Masturbateur pour animaux, ce n’est pas si mal finalement.