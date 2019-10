Ministre d'Etat: un titre purement honorifique reçu par Charles Michel

Qui désigne un ministre d'Etat?

C'est une prérogative royale. C'est le Roi qui le ou les choisit. Les ministres d'Etat émanent pour la plupart du temps du monde politique. Et le Roi les choisit notamment eu égard à leur mérite.

Faut-il avoir été ministre?

Non. Bon nombre de ministres d'Etat n'ont jamais été membres d'un gouvernement. Comme Gérard Deprez, Antoinette Spaak, Jacky Morael ou Karel Van Miert. Mais toutes ces personnalités politiques présentent la caractéristique d'avoir été à la tête de leur parti. Autre cas: Roger Lallemand, parlementaire socialiste qui a été le coauteur en 1990 avec la libérale Lucienne Herman-Michielsens de la loi dépénalisant l'avortement. Le Roi Baudouin avait refusé de signer ce texte pour des raisons de conscience et avait "abdiqué" pendant deux jours permettant de cette façon à la loi d'entrer en vigueur. Roger Lallemand deviendra ministre d'Etat en 2002 sous le règne du Roi Albert II.

Que confère ce titre?

D'abord, ce n'est pas un titre de noblesse et un ministre d'Etat ne perçoit aucune indemnité liée à cette distinction. Les ministres d'Etat composent le Conseil de la Couronne. Un Conseil qui s'est réuni cinq fois depuis la création du pays en 1831. Et à chaque fois, lorsque la Belgique était en situation de crise ou de guerre. En 1870, lors du début de la guerre opposant la France à l'Allemagne. En 1914, en 1919, en 1950 lors de la question royale et la dernière fois, en 1960, lors de l'indépendance du Congo.