Militaires en rue: pas de retrait immédiat

Le Conseil National de Sécurité a décidé ce lundi de maintenir une présence militaire en rue pour un mois supplémentaire. Comme tous les mois, l'OCAM a présenté l'état de la menace potentielle sur le pays.

Les risques terroristes restent inchangés. Le niveau de la menace est donc maintenu au niveau 2 (menace peu vraisemblable) pour l'ensemble du pays et au niveau 3 (menace possible et vraisemblable) pour les lieux sensibles (gares, transports en commun, lieux publics très fréquentés, ambassades etc...).

Une menace de niveau 3 implique automatiquement une présence militaire. Les militaires surveilleront donc encore ces lieux réputés sensibles dans le mois qui vient.

Le corps de sécurité n'est pas encore prêt

La semaine dernière certaines informations faisaient état d'un retrait des militaires en rue à la fin du mois de septembre. L'information avaient été démentie, notamment par le ministre de la Défense. "Aucune date pour le retrait définitif des militaires dans les rues n'est prévue", a affirmé Steven Vandeput.

Mais il était alors apparu que le corps de sécurité destiné à terme à remplacer les militaires dans la surveillance des lieux stratégiques n'est pas encore opérationnel. Ce corps de police constitué de 1600 agents de sécurisation ne parvient pas à recruter l'ensemble des effectifs nécessaires.

A plusieurs sources gouvernementales, on indique toutefois que le maintien des militaires en rue décidé hier n'est pas lié au recrutement compliqué de ces agents de sécurisation. "Les décisions du Conseil National de Sécurité ne se prennent pas sur base de considérations logistiques ou de ressources humaines."