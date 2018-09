Migration: Theo Francken va proposer son plan d'action en conseil des ministres

En conseil des ministres ce vendredi, le secrétaire d'Etat Theo Francken (N-VA) va devoir s'expliquer au sujet de la politique de migration. Il devrait proposer un plan d'action en 9 points.

Ce qui est reproché à Theo Francken, c'est d'avoir opté pour un agenda personnel. Là où le gouvernement s'était accordé pour mettre la priorité sur expulsion des délinquants en séjour illégal, le secrétaire d'Etat a mis en oeuvre une autre priorité : régler la problématique des migrants en transit (le plus souvent vers la Grande-Bretagne). Ceux-ci posent des problèmes notamment sur les parkings d'autoroute et autour de Zeebruges (donc principalement en Flandre). Pour y remédier, ils sont de plus en plus rapatriés sur Bruxelles où leur présence augmente les tensions au parc Maximilien. Theo Francken a aussi décidé la semaine dernière de libérer des places en centres fermés, mais pour cela il a fallu en faire sortir 200 personnes en séjour illégal, dont une trentaine avec des antécédents judiciaires.

"Une erreur" selon Didier Reynders

Interrogé dans Jeudi en Prime, le vice-Premier ministre Didier Reynders (MR) a qualifié "d'erreur" la décision du secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration de libérer des illégaux au passé criminel afin de faire de la place en centre fermé pour y accueillir des migrants en transit. Didier Reynders qualifie cette mesure d’erreur: "De toute façon, c’est une erreur. La priorité pour le gouvernement est évidemment d’abord d’avoir en centre fermé, puis de rapatrier parmi les illégaux ceux qui ont commis des faits délictueux ou criminels en Belgique". Pour lui "c’est en tout cas une erreur de n’avoir pas pris la décision de libérer un certain nombre de personnes, mais que dans ces personnes se trouvent un certain nombre de personnes avec un casier judiciaire, qui manifestement auraient dû être prioritaires dans les renvois" a-t-il insisté.

D'où le tollé, jusqu'au sein de la coalition suédoise. Et les trois partenaires de la N-VA l'ont fait savoir.

Le Premier ministre a exigé que soit réaffirmée la priorité à l'expulsion des délinquants, ce que Theo Francken a fait jeudi lors des questions d'actualité à la Chambre. Et puis, il est attendu ce vendredi en conseil des ministres pour apporter des réponses concrètes, un plan, pour gérer de manière conforme à la ligne du gouvernement la question des migrants en transit.