Migration: "Il faut briser le business model mortel des passeurs et des trafiquants", selon Charles Michel

Le premier ministre, Charles Michel a rencontré mercredi matin à son cabinet, une délégation d'Amnesty International à l'occasion de la journée mondiale des réfugiés. L'organisation a livré ce matin plusieurs pétitions dans un canot pneumatique au 16, rue de la Loi.

"Il faut briser le business model mortel des passeurs et des trafiquants", a réagit le premier ministre dans un communiqué. "La Belgique mène une politique migratoire humaine mais ferme. La Belgique est un pays accueillant qui répond à ses obligations internationales et morales mais où les abus ne sont pas tolérés et sont sanctionnés", a-t-il ajouté.

Selon lui, "le Gouvernement fédéral a tout mis en œuvre afin que chaque demandeur d’asile puisse bénéficier d’un accueil de qualité. Entre début 2015 et mai 2018, 92.359 personnes ont introduit une demande d’asile dans notre pays. Autant de dossiers qui sont analysés par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides avec minutie et en toute indépendance."

Il ajoute: "Pour le Gouvernement fédéral, il est indispensable de casser le business model mortel des passeurs et des personnes qui exploitent la misère humaine en organisant des couloirs légaux de migration."

Un Conseil européen aura lieu les 28 et 29 juin prochain, pendant lequel le sujet migratoire sera abordé par les différents responsables européens.