Migration: Francken appuie, dans la presse, la politique italienne de fermeture des frontières

Le secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration Theo Francken appuie la politique de migration du gouvernement populiste d'extrême droite italien visant à la fermeture des frontières européennes, selon des déclarations reprises par les journaux Il Giornale et Huffington Post en version italienne.

Le 5 juin dans le Huffington Post en version italienne, Theo Francken s'est félicité de la fermeté affichée par le gouvernement italien, en particulier le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini, chef de file de la Lega. Il a dit attendre de ce gouvernement "un durcissement de la politique de migration".

Nous devons commencer à repousser les bateaux qui naviguent en Méditerranée

Déclarant suivre le nouveau ministre Salvini "depuis des mois, déjà pendant sa campagne", il constate que la position de l'Italie sur les migrations est "très sévère", mais rappelle que "la Belgique a un gouvernement de droite" et que "nous aussi nous sommes assez durs". Selon Theo Francken, "c'est bon si l'Italie commence à refuser les migrants sur leurs côtes, et ne les laisse plus entrer en Sicile".

Lundi, dans Il Giornale, le secrétaire d'Etat N-VA plaidait une nouvelle fois en faveur de la "solution d'un camp de réfugiés en Afrique du Nord", à partir du moment où l'Italie et Malte refusaient l'entrée de migrants sur leur territoire comme ils l'ont fait avec le bateau Aquarius.

Les deux médias rappellent les propos de Theo Francken en faveur de la fermeture des frontières et de la négociation par l'UE et la Tunisie d'une solution permettant d'y renvoyer les migrants partis de Libye en Méditerranée. "Nous devons commencer à repousser les bateaux qui naviguent en Méditerranée", a indiqué Theo Francken à Il Giornale, invitant Matteo Salvini à "cesser d'accepter les bateaux (de migrants) en Sicile et en Italie" pour "arrêter d'inciter le trafic et permettre aux mafias de s'enrichir".