Migrants au port de Zeebruges: Jambon et Francken veulent renforcer la sécurité

Le ministre de l'Intérieur Jan Jambon (N-VA) et Theo Francken, secrétaire d’État à l'Asile et la Migration (N-VA) étaient à Zeebruges ce mercredi afin d'annoncer un renforcement de la sécurité du port, en réponse au passage de nombreux migrants en transit qui veulent rejoindre l’Angleterre. Il est estimé qu'entre 100 et 120 migrants sont arrêtés chaque semaine en Flandre occidentale, dont une bonne moitié à proximité du port flamand. Chaque jour environ 4000 camions partent de Zeebruges ou sont en transit direction l’Angleterre

Le port dispose actuellement de 600 caméras de surveillance installées par des sociétés privées. La volonté est de coordonner tout ce travail sous la houlette du centre de crise, à un niveau fédéral donc.