Mieux lutter contre le négationnisme du génocide rwandais

25 ans après les faits, la justice belge se met aussi "à la page". Autrement dit, le droit belge va être prochainement adapté pour renforcer la lutte contre le négationnisme qui viserait le génocide rwandais. La mesure fait partie du paquet de textes adopté récemment dit "Pot pourri 2" - et même à deux reprises - par la commission Justice. Avec ce volet "répression renforcée du négationnisme" du génocide rwandais qui repassera pour adoption finale en séance plénière de la Chambre après les vacances de Pâques, avant la probable dissolution...

Nier les génocides rwandais et de Srebrenica sera punissable

Concrètement, nier, minimiser grossièrement, justifier ou approuver des génocides, des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre reconnus par une décision d'un tribunal international (Cour pénale internationale de La Haye ou tribunaux internationaux des Nations Unies), c'est déjà spécifiquement punissable.

Mais à l'avenir, avec cette loi, le négationnisme des génocides du Rwanda mais aussi de l'ex-Yougoslavie - concernés là les massacres autour de l'enclave de Srebenica : plus de 8000 hommes et adolescents bosniaques musulmans assassinés dans cette région de Bosnie-Herzégovine en juillet 1995 par des unités de l'armée serbe de Bosnie sous le commandement du général Ratko Mladic, condamné depuis à perpétuité par la CPI -, mais aussi le négationnisme de génocides et crimes de guerre qui surviendraient encore et qui seraient reconnus par une décision de justice internationale, tous seraient pénalement condamnables en droit belge. A noter que le génocide arménien ne tombera pas sous l'application de ce renforcement de la loi belge, car aucune décision de justice internationale n'existe sur le sujet.

Il s'agira en fait d'ajouter en conséquence un article à la loi anti-racisme de 1981, dite "Loi Moureaux", qui visait déjà à pouvoir poursuivre les comportements de négationnisme comme des formes de haine, de violence ou de discrimination, pénalement répréhensibles. Dans la ligne de mire donc : négation des faits, approbation de génocides ou de crimes de guerre ou contre l'humanité, minimalisation, seront bien totalement estampillés de "négationnisme". Concernés expression orale, écrite, sur internet ou via les réseaux sociaux. On ne touche pas par contre à la loi négationnisme de 1995, qui reste "réservée" à toute contestation de l'Holocauste pour lequel - je cite le communiqué du cabinet de la Justice - "le moindre élément de relativisation ne peut pas exister".

Une mesure qui "tombe" bien à l'approche des commémorations des 25 ans des massacres au Rwanda, mais qui surtout permet à la Belgique de se mettre - ENFIN - en conformité avec la législation européenne, celle de l'Union et celle du Conseil de l'Europe, où depuis des années ce type d'obligations devaient être transposées en droit belge...

Pour Koen Geens, ministre Cd&V de la Justice, "cela fait 25 ans que l'horreur du génocide rwandais a eu lieu. Ce génocide a laissé de profondes blessures aux victimes. Nous leur exprimons notre sympathie. Minimiser un tel génocide n'est possible en aucune circonstance. Nous ancrons désormais légalement le négationnisme des génocides internationalement reconnus. Des pays voisins tels que la France et le Luxembourg ont une loi similaire à la nôtre".