Michel, Reynders, Chastel: les listes MR pour les élections enfin connues

On attendait depuis plusieurs semaines l'ultime clarification sur les listes électorales du côté du MR, où en coulisses semblait renaître un solide combats des chefs, notamment après que Didier Reynders ait revendiqué la tête de liste à Bruxelles tout en se disant candidat à un poste de secrétaire général du Conseil de l'Europe. Les contacts se multipliaient pour tenter d'accorder les uns et les autres, Olivier Chastel étant cité à l'Europe, puis député pour le Hainaut, province où de nombreuses éminences MR étaient à recaser, à confirmer déjà. L'incertitude régnait aussi sur le sort même du Premier ministre Charles Michel, cité à l'Europe ou dans sa province du Brabant wallon, voire tête de liste à Bruxelles.

Lors du Conseil de ce 18 février, j'ai présenté les têtes de liste du @MR_officiel pour les élections de mai. A cette occasion, j'ai aussi annoncé ma volonté de me consacrer pleinement à la campagne européenne et dès lors de ne pas poursuivre mon mandat de Président du MR (1/4)

Ce lundi, clarification enfin. Puisqu'en marge du Conseil du parti, les annonces sont tombées. La surprise du chef est le fait que l’actuel Premier ministre, Charles Michel remplacera Olivier Chastel à la présidence du parti libéral pour les élections de mai 2019. Olivier Chastel qui a fait part de sa volonté de se "consacrer pleinement à la campagne européenne" - il sera donc bien tête de liste MR à l'Europe - et dès lors de ne pas poursuivre son mandat de Président du MR". Le Conseil a confié à Charles Michel la mission d’assumer le mandat de Président du MR jusqu’à l’issue du processus électoral et des négociations gouvernementales. Charles Michel poursuivra par ailleurs sa mission de Premier ministre jusqu’à la fin des affaires courantes. Charles Michel "super star" puisqu'il mènera aussi qui le "combat" dans sa province du Brabant wallon.

Dès ce mercredi 20 février, l’ensemble du projet de programme MR pour les élections du 26 mai prochain sera consultable sur le site du parti et ouvert à la consultation la plus large. L’avis de tous les citoyens, membres ou non du MR, sera sollicité notamment à l’occasion de deux congrès régionaux à Namur (24/02) et à Bruxelles (28/02). Ce projet de programme sera soumis aux votes des élections le 24 mars prochain.

"Je suis un et indivisible"

Le tout était expliqué lors d'une conférence de presse à l'issue du Conseil du MR peu après 11h. Olivier Chastel, entouré de Didier Reynders, Charles Michel et Willy Borsus - le N°1 wallon -, y détaillait l'ensemble des têtes de liste. Expliquant son "choix peronnel" de l'Europe - il n'exercera plus aucun mandat au niveau belge -, sa volonté de voir Charles Michel reprendre le parti, décision confirmée à l'unanimité par le Conseil du parti ce matin. "Une prise de responsabilités importante, supplémentaire pour Charles Michel" qu'il remerciait. Olivier Chastel qui concluait en précisant qu'à l'issue du scrutin de mai et des négociations gouvernementales, le MR tiendrait des élections internes pour se choisir un prochain président de parti.

Charles Michel expliquait, lui, et le déploiement libéral et surtout le projet des libéraux, "une bataille pour 3 engagements, trois promesses aux concitoyens pour conquérir la confiance. D'abord la stabilité : pas d'aventure institutionnelle, pas de séparatisme avec nous. Le séparatisme c'est un Brexit exposant 10. Nous ne voulons pas de cela. Deuxièmement, la promesse de prospérité, jobs et investissements. Enfin, l'innovation et le progrès, la modernité, c'est le message que nous voulons porté envers les jeunes citoyens. Nous devons être à la hauteur de cet appel citoyen qui nous a été lancé notamment sur la question climatique".

Didier Reynders se disait "ravi de pouvoir mener à Bruxelles un combat qui ne va pas être simple, mais qui devra être efficace avec la volonté de changer les choses comme cela se fait depuis quelque temps déjà (juin 2017) en Région wallonne, changer le cours d'une région qui en a particulièrement besoin".

Le Premier ministre Charles Michel n'a pas manqué d'être interrogé sur le cumul qui s'annonce pour lui : Premier ministre en Affaires courantes, chef de parti et candidat. "Pas d'hypocrisie, la volonté est celle de la clarté. Je vais continuer à tout faire, je suis totalement mobilisé dans l'intérêt du pays et j'ai une haute idée de la responsabilité de Premier ministre. Mais les élections c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre et j'entends bien continuer à être très engagé pour l'avenir du pays et de ses Régions. C'est un moment de clarté sur les projets que nous voulons y compris au MR pour l'avenir, pour la stabilité. Je suis un et indivisible, je vais mener ma responsabilité jusqu'à son terme dans l'intérêt général et je vais dans le même temps être présent dans la campagne électorale pour y présenter ce que je pense devoir être l'avenir du pays. La campagne démarre et le Premier ministre est un leader qui veut influencer, convaincre, chercher la confiance des électeurs dans la prochaine campagne".

En résumé côté libéral, voici donc les listes fédérales :

Bruxelles : Didier Reynders (2ème : Sophie Wilmès)

Brabant wallon : Charles Michel

Namur : David Clarinval

Luxembourg : Benoît Piedboeuf

Liège : Daniel Bacquelaine

Hainaut : Denis Ducarme (2ème : Marie-Christine Marghem)

Côté listes régionales pour les Parlements bruxellois et wallon :

Bruxelles : Françoise Schepmans (2ème : Vincent Dewolf)

Brabant wallon : Valérie De Bue

Namur : François Bellot (Dinant-Philipeville) et Gilles Mouyard (Namur)

Luxembourg : Willy Borsus

Liège : Philippe Dodrimont (Liège) - Pierre-Yves Jeholet (Verviers) - Caroline Cassart (Huy-Waremme)

Hainaut : Jean-Luc Crucke (Tournai-Ath-Mouscron) - Jacqueline Galant (Mons) - Olivier Destrebecq (La Louvière-Soignies) - Nicolas Tzanetatos (Charleroi-Thuin)

Liste européenne

Olivier Chastel (2ème :Frédérique Ries). Le MR compte actuellement 3 députés européens : Louis Michel, Gérard Deprez, Frédérique Ries. Concernant Louis Michel, il n'aurait pas encore pris de décision mais comptait se mettre en retrait. Il poussera peut-être la liste. A voir...