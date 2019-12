Michel Lelièvre, ancien complice de Marc Dutroux, agressé à Anderlecht

Selon les informations de la RTBF, Michel Lelièvre, 48 ans, ancien complice de Marc Dutroux, a été agressé mercredi midi à Anderlecht. Le parquet de Bruxelles confirme qu’une "enquête est ouverte pour coups et blessures volontaires et dégradations volontaires". Les agresseurs se sont en effet introduits dans le lieu où réside Michel Lelièvre. Plus d’informations à venir.

Pour rappel, il avait quitté la prison le 2 décembre dernier, bénéficiant d’une libération sous strictes conditions validée en septembre par le tribunal de l’Application des Peines. On savait ainsi qu’il allait vivre en Région bruxelloise. Sachant qu’il lui est interdit de se rendre dans certains coins du Brabant flamand, du Limbourg, du Hainaut, de Liège, du Luxembourg et de Bruxelles, zones où vivent ou travaillent les victimes survivantes ou les proches des victimes qui n’ont pas survécu.

Michel Lelièvre doit aussi se soumettre à des contrôles et ne peut consommer ni drogue ni alcool. Il devait débuter une formation en informatique pour prouver qu’il compte se réinsérer professionnellement.

Michel Lelièvre avait été condamné en 2004 à 25 ans de prison pour association de malfaiteurs, enlèvement d’enfants, séquestration et trafic de drogue. Celui qui servait d'"homme à tout faire" de Marc Dutroux avait été reconnu coupable d’avoir aidé le pédophile à enlever Sabine, Laetitia, An et Eefje. Il avait passé 23 ans derrière les barreaux de la prison d’Ittre.