Michel Lelièvre, ancien complice de Marc Dutroux, agressé à Anderlecht (les détails fournis par son avocate)

Selon les informations de la RTBF, Michel Lelièvre, 48 ans, ancien complice de Marc Dutroux, a été agressé mercredi midi à Anderlecht. Le parquet de Bruxelles confirme qu’une "enquête est ouverte pour coups et blessures volontaires et dégradations volontaires". Les agresseurs se sont en effet introduits dans le lieu où réside Michel Lelièvre. Il a dû être pris en charge par les services de secours.

Son avocate, Benjamine Bovy, revient sur les circonstances de l’agression : "Cela s’est passé sur deux jours. Le mardi 17 décembre, en sortant de chez lui, Michel Lelièvre a été reconnu en rue et aussitôt pris à parti par des gens, qui s’en sont aussitôt pris à lui en l’invectivant. Il a alors pris la fuite et aussitôt contacté son assistant de justice. En concertation avec celui-ci, le TAP et le parquet, il a été convenu qu’il ne devait pas passer la nuit suivante sur place et devait loger ailleurs. Il a appris le lendemain matin que son appartement avait été visité. Il s’est rendu sur place et a vu en effet son appartement totalement saccagé. Il était avec une tierce personne et quand ils sont sortis, il a à nouveau été pris à parti par plusieurs personnes qui l’ont insulté et passé à tabac, roué de coups. Il s’est mis en boule sur le sol. Je crois qu’il doit son salut au fait qu’il y avait là une tierce personne qui est intervenue et est parvenue à faire partir les gens, d’ailleurs au péril de sa propre intégrité physique puisqu’elle a aussi été blessée".