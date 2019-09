Michel Legrand (Gerfa) à propos de la Cour constitutionnelle: "deux personnalités politiques nommées pour 30 ans"

Zakia Khattabi, ancienne coprésidente d’Écolo, pourrait siéger à la Cour constitutionnelle. Cette cour, vérifie notamment si les lois et les décrets sont bien conformes à la Constitution. Elle est composée de six juristes professionnels, mais aussi de six parlementaires. Et cela suscite des critiques. Le Gerfa, le Groupe d’étude et de réforme de la fonction administrative, dénonce justement cette situation. Son président Michel Legrand, parle même de particratie.

C’est une position que le Gerfa défend depuis longtemps, explique Michel Legrand: "Depuis 2010, dans notre mémorandum très exactement. Et cela a été rappelé en 2014 et en 2019. Nous souhaitons que la Cour constitutionnelle, à l’instar du Conseil d’État et de la Cour de cassation, soit uniquement composée de magistrats professionnels."

Une mauvaise loi

Et les raisons invoquées par le Gerfa sont nombreuses : D’abord, ces magistrats parlementaires peuvent avoir à connaître des lois qu’ils ont votées ou bien auxquelles ils se sont opposés. Ensuite, ce sont des désignations laissées à la discrétion des appareils de partis. Et ce sont des nominations à vie. "Or il ne faut quand même pas oublier que les magistrats politiques sont désignés à l’aune de leur présentation politique et du pourcentage des courants politiques. Il se peut que dans cinq ans, 15 ans ou dans 30 ans pour les deux candidates (ndlr : jeunes aujourd’hui), les courants politiques qu’elles représentent ne soient plus significatifs. Pour toutes ces raisons, nous estimons que c’est une mauvaise loi et que c’est une mauvaise règle de composition."

Une dynamique d’occupation du pouvoir douteuse

Le Gerfa demande donc de modifier la loi spéciale. "A un moment où la particratie est autant dénoncée, je crois que c’est vraiment une mauvaise méthode et un mauvais signal de donner (ces postes) à des parlementaires qui sont vraiment à la merci de l’appareil du parti, parce que les deux personnes en question ont joué un rôle politique de premier plan, Mme Khattabi en étant coprésidente d’Écolo et Yasmine Kherbache en tant que chef de cabinet de Di Rupo." Pour Michel Legrand, les nommer magistrats à vie pose un problème.

La demande va donc dans le sens d’une réforme rapide, en mettant fin, maintenant, à ce 'schéma'. D’autant, insiste Michel Legrand, que jusqu’à présent étaient nommés des parlementaires en fin de carrière, et qui allaient exercer leur mission pendant cinq, 10 ou 15 ans. Ce qui n’est pas le cas pour les deux candidats : " Ici, ce sont vraiment des récupérations d’emplois pour des personnes de premier plan qui vont rester à la Cour constitutionnelle pendant 25 ou 30 ans, puisqu’elles sont nommées jusqu’à l’âge de 70 ans." Le Gerfa dénonce une "dynamique d’occupation du pouvoir encore plus douteuse que ce qui existait précédemment."